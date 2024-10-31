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الرياضة

«صدارة السلة» بين النصر وشباب الأهلي

«صدارة السلة» بين النصر وشباب الأهلي
31 أكتوبر 2024 11:57

 
علي معالي (أبوظبي)

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حافظ النصر وشباب الأهلي على قمة دوري السلة، مع نهاية الجولة الرابعة، بفوز «العميد» على الشارقة، و«الفرسان» على البطائح، ليرفع الفريقان رصيده إلى 8 نقاط من 4 انتصارات متتالية، وتراجع الشارقة إلى المركز الثالث ب 7 نقاط، ليشتد سباق القمة مبكراً بين «العميد» و«الفرسان» هذا الموسم.
ونجح النصر في حصد انتصار مثير على الشارقة 87-85، بعد مباراة كبيرة، وتقاسم الفريق خلالها التألق، وظلت النتيجة معلقة حتى الثواني الأخيرة، وتفوق «العميد» في الأرباع الأول والثاني والرابع 24-20 و18-17 و250 20، وتقدم «الملك» في الربع الثالث 28-20، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من حسن حاجي ومحمد ريان وكوستاس، وراقبها الدولي قاسم دعدوش، ونجح حسام الوكيل مدرب النصر في استمرار تألقه للموسم الثاني على التوالي، بالتفوق على «الملك»، والحفاظ على صدارته للمسابقة، وتقديم المستوى المتميز.
وفي مباراة ثانية، فاز شباب الأهلي على البطائح 79-67، في بصالة نادي شباب الأهلي، تقدم البطائح في الربع الأول 20- 18، وشباب الأهلي في الثاني والثالث 21-17 و20-10، والتعادل في الرابع 20-20، وأداها الدولي حمزة عباس، والدولي هيثم قوجه، وعمر فاخوري، وراقبها الدولي يعقوب غابش.
وعلى صالة بني ياس، في مباراة قمة الإثارة، فاز الوحدة على الظفرة (76-74، بنتيجة أرباع 24-17 و18- 23 و15-22، و19-12، وأدارها الدولي سالم الزعابي، وعلي البناي، وعلي الشتوي.
وفي مباراة رابعة، فاز الوصل على الجزيرة 62- 59 بصالة نادي الجزيرة في أبوظبي، وأدارها طاقم الدولي محيي الدين خطاب، ومعه محمود السيد وجهاد أحمد، في مباراة جاءت متقاربة المستوى، انتهى الربعين الأول والثاني بالتعادل 13-13 و15-15، وتقدم الجزيرة في الثالث 21-16، وتقدم الوصل في الربع الرابع 18-10.

الإمارات
كرة السلة
النصر
شباب الأهلي
الشارقة
البطائح
الوحدة
الجزيرة
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