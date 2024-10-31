«إلى متى أخطاء التحكيم» تكلف سعيد جمعة 10 ألف درهم!



معتصم عبدالله (أبوظبي)



عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، سعيد جمعة لاعب البطائح بالإنذار، والغرامة 10 آلاف درهم، بسبب التصريحات الإعلامية، التي أدلى بها عقب مباراة فريقه أمام ضيفه النصر 3-4، ضمن «الجولة السادسة»، من «دوري أدنوك للمحترفين».

وقال جمعة الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه «هدف عكسي» في الدقيقة 73: «أشكر زملائي اللاعبين على المجهود والأداء في المباراة، ولم يحالفنا التوفيق، في الوقت الذي كان التحكيم ضد الفريق».

وأضاف مسترسلاً في تعليقه على أداء طاقم تحكيم المباراة، والذي قاده الحكم نواف الزيودي: «مررنا بحالة عدم تركيز في الدقائق الأخيرة، ولكن في المقابل كل المباريات الماضية شهدت على الأقل خطأ تحكيمياً على فريقي، وهو الأمر الذي بات متكرراً، ليبقى السؤال: إلى متى تستمر أخطاء التحكيم؟» لافتاً إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر في توفير «تقنية الفيديو» في الوقت الذي استمرت فيه أخطاء الصافرة.

وتعد العقوبة على المدافع سعيد جمعة، والذي يخوض موسمه الأول مع البطائح قادماً من العين، الأولى على صعيد اللاعبين من لجنة الانضباط في الموسم الحالي 2024- 2025، على مستوى «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شملت 7 قرارات من بينها 6 على الأندية بشكل عام، وعقوبة وحيدة على لاعب بعينه طالت مدافع البطائح.

وتنص لائحة الانضباط، على فرض عقوبة لفت نظر والغرامة المالية، «على كل من يتعرض بالإساءة أو يتصرف تجاه أي من أعضاء الاتحاد، أو لجانه العاملة، أو رابطة المحترفين، أو أي من المسؤولين المعينين من الاتحاد أو إحدى لجانه، وأي من الأندية أو الإداريين فيها، سواء كان ذلك من خلال الإعلام المرئي، أو المسموع، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».

وتتدرج عقوبات الإساءة لقضاة الملاعب، من خلال وسائل الإعلام، بداية بلفت النظر مع الغرامة المالية، والإنذار مع الغرامة المالية، والإيقاف مع الغرامة المالية، الحرمان من دخول الملعب وغرف الملابس مع الغرامة المالية، وصولاً إلى الشطب من سجلات الاتحاد.

ويحل البطائح الذي يحتل المركز 12 في «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 4 نقاط، ضيفاً على عجمان في استاد راشد بن سعيد مساء غد ضمن «الجولة السابعة».