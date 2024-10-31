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الرياضة

«اليويفا» يتعهد بإنفاق مليار دولار لتطوير الكرة النسائية

«اليويفا» يتعهد بإنفاق مليار دولار لتطوير الكرة النسائية
31 أكتوبر 2024 12:02

 
نيون (أ ب)

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تعهّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، بتوجيه مليار يورو «08. 1 مليار دولار» لتطوير كرة القدم النسائية في القارة، على مدار السنوات الست المقبلة، في إطار استراتيجية شاملة في هذا الصدد.
ويستهدف «اليويفا» أن تكون كرة القدم النسائية هي الرياضة الجماعية الأكثر شعبية بين النساء والفتيات في كل دولة أوروبية، وزيادة الدوريات المحلية الاحترافية إلى ستة دوريات، وزيادة عدد اللاعبات المحترفات من 3000 إلى 5000 لاعبة.
وقالت نادين كيسلر، مديرة كرة القدم النسائية بـ «اليويفا» في بيان نقلته وكالة أسوشيتد برس: «نعد بالاستمرار في الاستثمار لتطوير اللعبة على المستويات كافة، بالتعاون مع الاتحادات الوطنية وروابط الدوريات والأندية واللاعبات والجماهير والرعاة».
وتتضمن خطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتطوير، والتي اطلق عليها أسم «لا يمكن إيقافها» توفير فرص للسيدات والفتيات للاتجاه لممارسة الكرة على مستوى اللعب والتدريب والتحكيم من المستوى القاعدي.
واستهدفت الاستراتيجية السابقة لـ «اليويفا» في عام 2019، تسجيل 5. 2 مليون لاعبة مسجلة في الاتحادات الوطنية الأوروبية البالغ عددها 55 اتحاداً، ولكن هذا الهدف لم يتحقق، حيث أفادت وثيقة بأن الموسم الماضي شاهد تسجيل 6ر1 مليون لاعبة.
ويبلغ إجمالي جوائز الأندية هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا للسيدات 24 مليون يورو «26 مليون دولار»، ومعظمها تمويل بقيمة 22 مليون يورو «9. 23 مليون دولار» من دوري أبطال أوروبا للرجال.
وتبقى بطولة أمم أوروبا للسيدات، هي أقوى مصادر تمويل الكرة النسائية في أوروبا، حيث تابع 50 مليون مشاهد فوز إنجلترا على ألمانيا في نهائي نسخة عام 2022، بينما تستعد سويسرا لاستضافة البطولة في عام 2025 بمشاركة 16 منتخباً.
وبحلول عام 2030، سيكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد نظم بطولتين جديدتين لكأس أوروبا للسيدات.
وأشارت الحسابات السنوية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إنفاق 1. 57 مليون يورو «62 مليون دولار» على تكاليف المنافسة، وصرف أكثر من 20 مليون يورو «7. 21 مليون دولار» جوائز مالية مجمعة للمنتخبات والأندية للسماح للاعبات بالانضمام إلى المنتخبات.
وذكر تقرير «اليويفا» أن نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023 تابعه 1. 5 مليون مشاهد، حيث فاز برشلونة الإسباني على فولفسبورج الألماني بنتيجة 3 -2، وخصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميزانية لإنفاق أكثر من 53 مليون يورو «5. 57 مليون دولار» على بطولات الكرة النسائية في الموسم الماضي 2023 - 2024، ذهب أغلبها لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
اليويفا
دوري أبطال أوروبا
برشلونة
فولفسبورج
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