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الرياضة

هيوستن تستضيف نهائي «الكأس الذهبية»

هيوستن تستضيف نهائي «الكأس الذهبية»
31 أكتوبر 2024 12:08

 
هيوستن (أ ب)

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أعلن اتحاد كرة القدم في أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، أن المباراة النهائية لبطولة الكأس الذهبية للمنتخبات تقام على ملعب إن آر جي في هيوستن يوم 6 يوليو 2025.
وتقرر في سبتمبر الماضي أن البطولة التي ستنطلق في 14 يونيو، ستقام على 14 ملعباً في 11 مدينة.
ولن تقام البطولة في الساحل الشرقي، حيث ظلت بعيدة عن كأس العالم للأندية التي ستقام للمرة الأولى، بمشاركة 32 فريقاً.
وخاض المنتخب الأميركي بطولة الكأس الذهبية في عامي 2021 و2023 بقوائم احتياطية لمنح اللاعبين المحترفين في أوروبا إجازة بعد انتهاء مشوارهم مع أنديتهم. وفاز المنتخب المكسيكي بالكأس الذهبية تسع مرات آخرها في 2023، بينما تُوج المنتخب الأميركي باللقب سبع مرات آخرها في 2021، وتُوج منتخب كندا باللقب في عام 2000.

 

أميركا
هيوستن
الكأس الذهبية
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