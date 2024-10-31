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الرياضة

فيتينيا يحدد موقف رونالدو من «مونديال 2026»!

فيتينيا يحدد موقف رونالدو من «مونديال 2026»!
31 أكتوبر 2024 13:27

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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النصر ورونالدو يتجرعان «كأس العذاب»!


أكد الدولي البرتغالي فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان، أن مواطنه «الأسطورة» كريستيانو رونالدو سيكون موجوداً مع المنتخب، في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لأنه لا يفكر في اعتزال اللعب الدولي قريباً، وإنما يرغب في إضافة المزيد من الأرقام والألقاب إلى رصيده الدولي، رغم أنه يكمل 40 عاماً في 5 فبراير القادم.
وقال فيتينيا في «بودكاست» شبكة مونت كارلو سبورت، عبر برنامج «روتين يشتعل»: رونالدو تجاوزالـ39، ولا يزال أساسياً مع المنتخب، وليس لدي أي تفسير لعمره الطويل في الملاعب، ولكنه أوضح بنفسه السبب في حوارات سابقة، وأعتقد أن تمتعه بـ «الاحترافية الصارمة» وراء كل ما كان يجب أن يفعله وفعله في الصباح والمساء وفي كل وقت، إنه لا يُصدق.
وأضاف: يمكنني أن أتخيل مدى المجهود والتضحيات التي بذلها، ويتعين أن يبذلها مستقبلاً، وأتخيل أيضاً أن ذلك هو ما أبقاه في هذه «الحالة الخاصة» حتى هذه السن.
وقال فيتينيا: «تلك ميزة لا يتمتع بها سواه، نحن «صغاراً وأطفالاً» بالنسبة له، ونحلم باللعب إلى جواره، واقتربت من ذلك بعد انضمامي للمنتخب، ولحسن حظي أمامي بضع سنوات للاستفادة من وجوده بيننا في، وليس لدي أدنى شك في أنه سيكون موجوداً معنا في 2026، ولن يتخلى عنا، وعن عشقه للمنتخب.
وكان رونالدو نفسه صرح مؤخراً، بأنه يريد أن يكمل 1000هدف في مسيرته، وها هو تجاوز الـ 900 هدف في سبتمبر الماضي، ولا يزال يتألق في الدوري السعودي، ويسجل الأهداف مع النصر.
وتعرض رونالدو لانتقادات كثيرة، خلال كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2024»، لعدم تسجيله أي هدف مع منتخب البرتغال، وذهب البعض إلى حد القول إنه يعرقل مسيرة «برازيل أوروبا»، غير أن فيتينيا أبدى ثقته الكبيرة في نجاح رونالدو، طالما يحتفظ بلياقته البدنية والفنية والذهنية، وإنه سيكون حاضراً في «المونديال الأميركي».
جدير بالذكر أن رونالدو سيكون موجوداً في تشكيلة المنتخب، استعداداً لمباراتي بولندا وكرواتيا 15و18 نوفمبر في دوري الأمم الأوروبية.

كأس العالم
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