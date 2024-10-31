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الرياضة

رانييري ينتظر تدريب منتخب!

رانييري ينتظر تدريب منتخب!
31 أكتوبر 2024 13:30

روما (رويترز)

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ربما يصبح اعتزال المدرب السابق كلاوديو رانييري قصير الأمد، بعدما قال الإيطالي إنه يفكر في العودة للتدريب إذا عرض عليه تدريب منتخب وطني لكرة القدم.
ويشتهر رانييري، الذي اعتزل في مايو الماضي، بقيادة ليستر سيتي للفوز بصورة مفاجئة بالدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016، وتولى تدريب مجموعة من الفرق في البطولات المحلية الأوروبية، من بينها تشيلسي ويوفنتوس، وأتلتيكو مدريد، وإنتر ميلان وموناكو.
وأبلغ رانييري (73 عاماً) صحيفة كوريري ديلا سيرا اليومية، في تعليقات نشرت اليوم الخميس، «أعترف أنني أريد العودة من جديد إلى الخط، رغم أنني قلت لا لأكثر من عرض بالفعل، دعونا نرى إذا جاء اتصال من منتخب وطني».
ورغم ذلك، استبعد رانييري تدريب إيطاليا، وقال إن ثقته مطلقة في لوتشيانو سباليتي مدرب المنتخب الوطني الحالي.

 

إيطاليا
كلاوديو رانييري
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
تشيلسي
يوفنتوس
أتلتيكو مدريد
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