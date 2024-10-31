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الرياضة

جوارديولا: مانشستر سيتي يواجه «أزمة إصابات»

جوارديولا: مانشستر سيتي يواجه «أزمة إصابات»
31 أكتوبر 2024 13:33

 
لندن (د ب أ)

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قال جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه يواجه أزمة بسبب زيادة عدد اللاعبين المصابين بالفريق، بعد المباراة التي خسرها أمام توتنهام 1-2 في كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث يتبقى 13 لاعباً متاحاً للفريق.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن مانشستر سيتي افتقد بالفعل جهود كايل ووكر، رودري، أوسكار بوب، جيريمي دوكو، وكيفين دي بروين، وجاك جريليش في مواجهة توتنهام بالدور الرابع، وقبل بداية المباراة تم استبعاد مانويل أكانجي، قبل أن يخرج سافينيو في الشوط الثاني على محفة. وأقر جوارديولا بأن المشاكل تزداد قبل مواجهة بورنموث السبت، والتي يتبعها مواجهة سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.
وقال جوارديولا: «لدينا 13 لاعباً متاحاً، لذلك نحن في وضع صعب للغاية».
وأضاف: «اللاعبون الذين خاضوا المباراة، كانوا يعانون بعض المشاكل، سنرى كيف ستسير عملية تعافيهم».
وقال: «وضع صعب، شعر أكانجي بألم في العضلة، وأنا لم أكن أعرف، وخلال الإحماء، شعر أنه ليس بخير، وقال إن بإمكانه المخاطرة ولكنني رفضت».
وأضاف: «روبن يعاني أحيانا أيضاً، تزداد الصعوبة مباراة بعد أخرى، ربما سنجتمع جميعاً مجدداً يوماً ما، اللاعبون الموجودون هنا يقاتلون من أجل البقاء، ويتحاملون على أنفسهم، ويركزون لأجلنا، هؤلاء اللاعبون لن أنساهم».

كأس رابطة الأندية الإنجليزية
مانشستر سيتي
توتنهام
بيب جوارديولا
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