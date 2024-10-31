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الرياضة

مدافع فرانكفورت يحتفل بـ «البطاقة الحمراء»!

مدافع فرانكفورت يحتفل بـ «البطاقة الحمراء»!
31 أكتوبر 2024 13:41

 
فرانكفورت (د ب أ)

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يعتزم آرثر ثيت، مدافع آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، دعوة زملائه بالفريق على وجبة طعام، عقب حصوله على البطاقة الحمراء للمرة الثانية، خلال أربعة أيام.
وقال دينو توبمولر، مدرب فرانكفورت، بعد الفوز 2-1 على بوروسيا مونشنجلادباخ في الدور الثاني من كأس ألمانيا: لقد اعتذر لزملائه بالفريق».
وحصل ثيت على البطاقة الحمراء في الدقيقة 15، بعدما لمست الكرة يده، وكانت النتيجة وقتها التعادل السلبي، وقبل ذلك بأربعة أيام، وخلال مواجهة يونيون برلين بالدوري (البوندسليجا) في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، حصل المدافع البلجيكي على البطاقة الصفراء الثانية بشكل مثير للجدل.
وأوضح توبمولر أن اعتذار ثيت عقب مباراة الكأس أمام مونشنجلادبخ لم يكن ضرورياً، رغم أن البطاقة الحمراء هذه المرة كانت مستحقة.
وأوضح توبمولر: «لقد انزلق وذهب بشكل غريزي للكرة بيده، لذلك لا ألومه على هذا».
وأكد ماركوس كورشه، المدير الرياضي لفرانكفورت، أن الفريق لا يحتاج لرفع معنويات الزميل غير المحظوظ، وقال: «إنه محترف بما فيه الكفاية».

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