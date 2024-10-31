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الرياضة

«أبيض الناشئين» يواجه الكويت ودياً

«أبيض الناشئين» يواجه الكويت ودياً
31 أكتوبر 2024 14:05

 
دبي (الاتحاد)

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يواجه منتخب الناشئين تحت 15 سنة «مواليد 2009» نظيره الكويت الشقيق ودياً، في الساعة الخامسة مساء الجمعة، على ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة بدبي.
واستعد «أبيض الناشئين» للودية بأداء أربع حصص تدريبية، في معسكره الداخلي الحالي، تحت قيادة الإسباني ألبيرتو جونزاليس.
وتضم قائمة معسكر المنتخب 25 لاعباً، هم مايد المهيري، محمد عبدالرحمن، عبدالله عوض، فارس علي «شباب الأهلي»، علي حسن، سلطان قاسم «النصر»، حسين يوسف، عبدالرحمن لنجاوي «الوصل» مسلم محمد، مبارك البريكي، عبدالعزيز المالكي، عبدالرحمن العواني، عبدالله خميس، بطي خميس «الجزيرة»، ربيع الحمادي «الوحدة»، حمد سالم، علي الجسمي، سعيد الراشدي، سلطان ناصر «الشارقة»، محمد حسن «الإمارات»، سعود الدرعي، عبدالله الشامسي، ذياب النعيمي، جمعة البلوشي «العين»، عيسى البلوشي «كلباء».

الإمارات
منتخب الناشئين
الكويت
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