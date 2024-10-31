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الرياضة

«التوأم الدنماركي» يشارك في «أبوظبي للجولف»

«التوأم الدنماركي» يشارك في «أبوظبي للجولف»
31 أكتوبر 2024 14:22

أبوظبي (الاتحاد)

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تأهل التوأم الدنماركي، راسموس ونيكولاي هوجارد، للمشاركة في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي تقام في ملعب «ياس لينكس» من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتعتبر الأولى ضمن بطولتين للتصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».
وينضم «الثنائي الدنماركي» إلى نخبة من النجوم العالميين المشاركين في النسخة التاسعة عشرة من البطولة، والتي تُعد رابع بطولات سلسلة «رولكس» لهذا الموسم، وذلك قبل أسبوع من انطلاقها.
ويحتل هوجارد راسموس حالياً المركز الثالث في تصنيف «السباق إلى دبي»، بفضل أدائه المتميز في موسم 2024، والذي شهد تتويجه بلقبه الخامس في الجولة بالفوز ببطولة «أمجين أيريش أوبن»، ويبتعد راسموس عن ماكلروي متصدر التصنيف بفارق حوالي 2000 نقطة، إلا أنه لا يزال يملك فرصة، وإن كانت ضئيلة، للفوز بلقب «السباق إلى دبي».
من جانبه، تأهل نيكولاي للمشاركة في بطولة أبوظبي، بعد أن المركز الـ67 في تصنيف «السباق إلى دبي».
ويتنافس في أبوظبي الأسبوع المقبل، أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» بالشراكة مع «رولكس»، فيما يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد، البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد.
كما يشارك في البطولة عدد من أبرز نجوم الجولف، من بينهم روري ماكلروي حامل لقب «السباق إلى دبي» 4 مرات، وشين لاوري، جاستن روز، وآدم سكوت، بالإضافة إلى تومي فليتوود الفائز بالميدالية الفضية الأولمبية تومي فليتوود.

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