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الرياضة

رازوفيتش: كلباء جاهز للقاء العروبة

رازوفيتش: كلباء جاهز للقاء العروبة
31 أكتوبر 2024 16:00

 
فيصل النقبي (كلباء)

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أكد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب كلباء جاهزية لاعبيه لمواجهة العروبة يوم الجمعة، في «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين» على استاد كلباء، خاصة بعد أن تعافي جميع المصابين الذين غابوا عن لقاء الوحدة في الجولة الماضية، وتحسن الحالة البدنية للمهاجم الإيراني مهدي قايدي هداف الفريق هذا الموسم.
وقال رازوفيتش، إن الفريق متماسك ومتجانس، وجميع اللاعبين حريصون على تقديم أفضل ما لديهم خلال التدريبات والمباريات الرسمية بروح الأسرة الواحدة وبمعنويات عالية، والوقفة المستمرة من مجلس الإدارة الذي يوفر كل احتياجات الفريق، مشيراً إلى أنه جهز فريقه لحصد النقاط الثلاث مع احترامه الكبير لطموحات العروبة في الخروج بالنقاط الثلاث أيضاً.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
العروبة
رازوفيتش
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