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الرياضة

موسيالا يعتزم تجديد عقده مع بايرن ميونيخ في الشتاء!

موسيالا يعتزم تجديد عقده مع بايرن ميونيخ في الشتاء!
31 أكتوبر 2024 14:53

 
ماينز (د ب أ)

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يعتزم جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، التفكير بشأن إمكانية تمديد تعاقده مع النادي، خلال فترة العطلة الشتوية المقبلة.
وقال موسيالا: «أعتقد أن من الأفضل أن يظل هذا سراً، خلال الأسبوعين الماضيين، انصب تركيزي على استعادة مستواي بعد إصابتي، وأن أتحكم في المشكلات الصغيرة».
وأضاف موسيالا بعد تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة التي فاز بها البايرن على ماينز 4-صفر في كأس ألمانيا: «في العطلة الشتوية، سيكون لدي المزيد من الوقت للتفكير في تمديد تعاقدي».
ويمتد عقد موسيالا مع البايرن حتى يونيو 2026، ووفقاً لتقارير إعلامية، وأجرى مسؤولو النادي بالفعل محادثات أولية مع موسيالا بشأن التمديد، وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية: «جمال لاعب استثنائي».
وفي الوقت نفسه، قال موسيالا إنه يشعر بسعادة غامرة في البايرن، ولكن حالياً «لا يمكنني قول أي شيء» يتعلق بعقد جديد.

الدوري الألماني
كأس ألمانيا
بايرن ميونيخ
جمال موسيالا
ماينز
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