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الرياضة

«أبيض الشاطئية» يُغادر إلى معسكر عُمان

«أبيض الشاطئية» يُغادر إلى معسكر عُمان
31 أكتوبر 2024 18:19

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يُغادر منتخب كرة القدم الشاطئية الجمعة إلى معسكره الخارجي في عُمان من 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، ضمن استعداداته الأخيرة للمشاركة في بطولة نيوم الدولية في السعودية.
ويخوض «أبيض الشاطئية» خلال معسكره الخارجي مباراتين وديتين أمام المنتخب العُماني 3 و 4 نوفمبر على الملعب الرملي لمجمع السلطان قابوس الرياضي.
وتضم قائمة منتخبنا للشاطئية 16 لاعباً، وهم محمد الجسمي، حميد جمال، عبدالرحمن محمد، سلطان البلوشي، وليد محمدي، علي محمدي، وليد بشر، أحمد بشر، كمال علي، عباس علي، مصعب عمر، عبدالله البوم، جاسم أحمد، أحمد الملاحي، غانم حميد، عبدالله عباس.

الإمارات
منتخب الشاطئية
السعودية
عمان
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