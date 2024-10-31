أبطال الإمارات يرفعون الحصاد إلى 22 ميدالية في بطولة العالم للجوجيتسو



اليونان (الاتحاد)



واصل منتخب الجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» أداءه القوي في بطولة العالم للجوجيتسو باليونان، وسط مشاركة دولية واسعة.

ونجح أبطال الإمارات من رفع رصيد الدولة في منافسات فئة الشباب من البطولة إلى 22 ميدالية بواقع «7 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات.وتمكّن أبطال المنتخب في منافسات اليوم الثاني لفئة الشباب والمخصصة لفئتي تحت 16 و21 عاماً من إحراز 4 ذهبيات، وفضية، و5 ميداليات برونزية.

وفي فئة تحت 16 عاماً، تُوج بالذهب شيماء النعماني في وزن «40 كجم»، وفاطمة الكثيري بوزن «44 كجم»، وسيف البلوشي بوزن «40 كجم»، وحمدان النجار بوزن «48 كجم»، في حين توّج راكان اليماحي بفضية وزن «40 كجم»، ونال الميدالية البرونزية، آمنة الحوسني في وزن «40 كجم»، وغلا الحمادي في وزن «48 كجم»، وعلي النجار في وزن «44 كجم»، وغانم آل علي في وزن «48 كجم»، وعلى صعيد فئة تحت 21 عاماً، نجح جاسم الحوسني في حصد الميدالية البرونزية في وزن «85 كجم».

وأشاد ياسر محمد القبيسي إداري المنتخب، بالأداء المتميز للاعبين واللاعبات، وقال: «أبطال الإمارات يعكسون روح العزيمة والانضباط، ونجاحهم في المنافسات ما هو إلّا ثمرة دعم القيادة الرشيدة واهتمامها برعاية الرياضة وممارسيها وتأهيل الأجيال المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات».

وأضاف: «نشعر بالفخر لما يتمتع به هذا الجيل من شغف ومسؤولية ورغبة في تمثيل الدولة في المحافل المختلفة، واعتلاء منصات التتويج العالمية، من خلال الالتزام في التدريبات والإعداد الجيد والاستفادة الكاملة من المعسكرات الداخلية والخارجية التي ينظمها الاتحاد على مدار العام لتعزيز جاهزية الأبطال للاستحقاقات المختلفة».

ونوّه إبراهيم عبدالله الحوسني، مدرب المنتخب الوطني لفئة الناشئين، بالجاهزية العالية التي يتمتع بها المنتخب، والحضور البدني والذهني المتميز، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل خلال الفترة الماضية، بشكل مركز على تطبيق الخطط والبرامج التي تسهم في رفع كفاءة اللاعبين، وتمكنهم من مواجهة التحديات بمهارة وثبات.

وقال: «نراهن على قدرة المنتخب في مواصلة تألقه، خلال ما تبقى من المنافسات ورفع حصيلة الميداليات التي تقربنا خطوة إضافية نحو الحفاظ على اللقب». وقال سيف البلوشي لاعب المنتخب تحت 16 عاماً، والذي حقق الذهبية في وزن 40 كيلو جراماً: «سعيد بهذا الإنجاز الذي يعكس قوة وعزيمة لاعبي الإمارات وقدرتهم على التعامل مع مختلف ظروف النزالات، وتدربنا بقوة للوصول إلى هذا المستوى الفني، وسعداء بالمساهمة في إضافة المزيد من الميداليات إلى رصيد الدولة وتعزيز حظوظنا في تحقيق لقب البطولة».