منتخب البادل إلى ربع نهائي «مونديال قطر»



الدوحة (وام)



خطف منتخبنا الوطني الأضواء في بطولة العالم للبادل، بعد فوزه على المكسيك 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش والبادل، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، وخلفان جمعة بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وخليفة خوري، نائب رئيس اتحاد البادل، وإسماعيل الهاشمي، النائب الثاني لرئيس اتحاد اللعبة، وعدد من الشخصيات والمسؤولين الرياضيين في الإمارات وقطر، وعدد كبير من جماهير الإمارات محبي رياضة البادل.

وبلغ منتخبنا المصنف السادس عشر عالمياً، دور الثمانية لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالمونديال لمواجهة البرتغال المصنف الرابع عالمياً، بعد تخطي عقبة نظيره المكسيكي المصنف العاشر عالمياً، ليصبح أول منتخب خليجي وعربي وآسيوي يصل إلى ربع النهائي.

وأثبت منتخبنا جدارته بالتأهل بعد فوزه في المباراة الأولى عبر الثنائي أرناو آياتس وفران خورادو 6-2 و6-0، وانتهت المباراة الثانية التي شارك فيها الثنائي فارس الجناحي وماجد الجناحي 2-6 و3-6 لمصلحة المكسيك، قبل أن يحسم منتخبنا اللقاء بفوزه في المباراة الثالثة بواسطة الثنائي إنيجو جو ي، سيرجيو إيكاردو 6-4 و6-1.

وتقدم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة تأهل المنتخب إلى ربع النهائي للمرة الأولى، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى سموه على الدعم الكبير لرياضة البادل في الإمارات، ما أثمر تحقيق العديد من النجاحات العالمية في شتى المحافل الإقليمية والدولية.

وثمن رئيس اتحاد البادل جهود أعضاء مجلس اتحاد اللعبة وأسرة البادل الإماراتية وأشاد في الوقت ذاته بأداء المنتخب المميز في البطولة رغم المنافسة القوية بين نخبة اللاعبين المصنفين الذين يمثلون أقوى المنتخبات على مستوى العالم، مؤكداً أن النتائج المشرفة للمنتخب تبشر بأن مستقبل اللعبة بخير وأنها تسير في الطريق الصحيح.