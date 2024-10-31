«الفرسان» يستضيف نهائي دوري الإمارات لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الجمعة على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي، منافسات نهائي «النسخة الـ12» لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية شركة لونجين راعية الدوري، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتقام منافسات النهائي على مدى ثلاثة أيام بميادين منتجع الفرسان الرياضي، تبدأ عصر الجمعة وتختتم الأحد، ويشتمل نهائي الدوري على منافسات لجميع فئات الفرسان، ويتنافس على ألقابه 30 فارساً من كل فئة، هم أصحاب أعلى النقاط المتحصل عليها خلال مشاركاتهم في منافسات الدوري بالموسم 2023 2024، ورصدت للفائزين في نهائي الدوري جوائز يبلغ مجموعها نصف مليون درهم هي الأعلى منذ انطلاقته الأولى، وبزيادة مقدرة عن نهائي النسخة السابقة، والتي شهدها نادي الشارقة للفروسية، وبلغ مجموع جوائزها 350 ألف درهم.

ويشتمل حفل الختام على منافسة كأس الاتحاد، وتقام مساء الجمعة، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها 130 سم، كما تقام منافسة بطولة لونجين في يوم الختام الأحد بمواصفات المرحلتين على ذات الارتفاع 130 سم، ويختتم اللقاء بمنافسة نهائي لونجين، بمواصفات الجولة الواحدة، ويبلغ ارتفاع حواجزها 145 سم، ويتنافس فرسان كل فئة عبر منافستين، تحكم بقوانين خاصة بها، وفيها يتم ترحيل النتائج إلى نهاية المنافسة الثانية لكل فئة.

والفئات التي يتنافس فرسانها وفارساتها، من المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية في الإمارات هي: فئة الأشبال (100- 105) سم، المبتدئين (105- 110) سم، المبتدئين المتقدمة (3) (110- 115) سم، المستوى الثاني (115- 120) سم، فئة (الجونيورز) (125- 130) سم، فئة الشباب (130) سم، ثم فئة المستوى الأول وتصمم مسارات منافساتها بحواجز يبلغ ارتفاعها (140) سم، ومعظم مواصفات المنافسات من جولة واحدة مع جولة للتمايز، عدا المنافسات الخاصة بفئتي الشباب و(الجونيورز)، من جولة واحدة وجولتين، ومنافستي المستوى الأول بمواصفات جولة للسرعة والأخرى بمواصفات الجولة الواحدة.