مانشستر يونايتد يقترب من إعلان التعاقد مع أموريم

لندن (أ ف ب)



من المتوقع أن يتم تأكيد تعيين البرتغالي روبن أموريم مديراً فنياً جديداً لمانشستر يونايتد، بعد أن توصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق مع سبورتينج متصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم، وفقاً للتقارير.

وذكر موقع «ذي أتلتيك» أن المدرب البالغ 39 عاماً سيبقى مع فريقه سبورتينج لخوض مبارياته الثلاث المقبلة، بينها مباراة دوري الأبطال الأسبوع المقبل ضد مانشستر سيتي.

وقال أموريم إن لا قرار حول مستقبله سيُتخذ حتى خوض فريقه مباراة الجمعة مع إستريلا في الدوري.

وأكّد في مؤتمر صحفي أن اليونايتد وسبورتينج في محادثات حول انتقاله إلى «أولد ترافورد»، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يجب العمل عليها.

وأضاف «إنها مفاوضات بين ناديين، لا تكون سهلة أبداً، حتى مع وجود شرط جزائي، ليست سهلة».

وتابع «عليهم أن يتكلموا، وسنحصل على توضيح بعد المباراة.، سيكون الأمر واضحاً، لذا بالنسبة لي فإنه في اليوم الذي يأتي بعد المباراة، سنكون قد اتخذنا القرار».

ويُفترض أن يبدأ أموريم مهامه مع «الشياطين الحمر» خلال فترة التوقف الدولية في نوفمبر، على أن تكون مباراته الأولى خارج ملعبه أمام إيبسويتش ضمن الدوري الإنجليزي في 24 من الشهر عينه، بحسب التقارير.

وأفادت شبكة «سكاي سبورتس» أن النادي الإنجليزي دفع مبلغاً إضافياً قدره مليون يورو لسبورتينغ، إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي البالغة 10 ملايين يورو «11 مليون دولار» للتعاقد مع المدرب.

وكان سبورتينج قال الثلاثاء في بيان إن اليونايتد وافق على تلبية قيمة الشرط الجزائي.

وأقال مانشستر يونايتد مدربه السابق الهولندي إريك تن هاج بعد بداية كارثية للموسم الحالي، وعيّن مساعده ومواطنه مهاجم الفريق السابق رود فان نيستلروي مدرباً بصورة موقتة.

فاز الفريق على ليستر سيتي 5-2 في كأس الرابطة بقيادة فان نيستلروي وتأهل إلى ربع النهائي.

وقال نيسترلوي «جئت هنا لمساعدة النادي، وسأستمر في تقديم المساعدة طالما كان ذلك ضرورياً، وفي قادم الأيام، بأي صفة، أنا هنا لمساعدة النادي في بناء المستقبل».

وعلى الرغم من الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية، دفع تن هاج ثمن البداية الضعيفة ليونايتد هذا الموسم.

قبل الفوز على ليستر، حقق الفريق فوزاً واحداً في آخر ثماني مباريات ضمن جميع المسابقات، وهو يحتل المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وأربع هزائم.