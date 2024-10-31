الخميس 31 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد يقترب من إعلان التعاقد مع أموريم

مانشستر يونايتد يقترب من إعلان التعاقد مع أموريم
31 أكتوبر 2024 19:17

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سلوت يتغزل في فوز ليفربول على برايتون
8 مرشحين لجائزة هدف الشهر في «البريميرليج»


من المتوقع أن يتم تأكيد تعيين البرتغالي روبن أموريم مديراً فنياً جديداً لمانشستر يونايتد، بعد أن توصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق مع سبورتينج متصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم، وفقاً للتقارير.
وذكر موقع «ذي أتلتيك» أن المدرب البالغ 39 عاماً سيبقى مع فريقه سبورتينج لخوض مبارياته الثلاث المقبلة، بينها مباراة دوري الأبطال الأسبوع المقبل ضد مانشستر سيتي.
وقال أموريم إن لا قرار حول مستقبله سيُتخذ حتى خوض فريقه مباراة الجمعة مع إستريلا في الدوري.
وأكّد في مؤتمر صحفي أن اليونايتد وسبورتينج في محادثات حول انتقاله إلى «أولد ترافورد»، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يجب العمل عليها.
وأضاف «إنها مفاوضات بين ناديين، لا تكون سهلة أبداً، حتى مع وجود شرط جزائي، ليست سهلة».
وتابع «عليهم أن يتكلموا، وسنحصل على توضيح بعد المباراة.، سيكون الأمر واضحاً، لذا بالنسبة لي فإنه في اليوم الذي يأتي بعد المباراة، سنكون قد اتخذنا القرار».
ويُفترض أن يبدأ أموريم مهامه مع «الشياطين الحمر» خلال فترة التوقف الدولية في نوفمبر، على أن تكون مباراته الأولى خارج ملعبه أمام إيبسويتش ضمن الدوري الإنجليزي في 24 من الشهر عينه، بحسب التقارير.
وأفادت شبكة «سكاي سبورتس» أن النادي الإنجليزي دفع مبلغاً إضافياً قدره مليون يورو لسبورتينغ، إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي البالغة 10 ملايين يورو «11 مليون دولار» للتعاقد مع المدرب.
وكان سبورتينج قال الثلاثاء في بيان إن اليونايتد وافق على تلبية قيمة الشرط الجزائي.
وأقال مانشستر يونايتد مدربه السابق الهولندي إريك تن هاج بعد بداية كارثية للموسم الحالي، وعيّن مساعده ومواطنه مهاجم الفريق السابق رود فان نيستلروي مدرباً بصورة موقتة.
فاز الفريق على ليستر سيتي 5-2 في كأس الرابطة بقيادة فان نيستلروي وتأهل إلى ربع النهائي.
وقال نيسترلوي «جئت هنا لمساعدة النادي، وسأستمر في تقديم المساعدة طالما كان ذلك ضرورياً، وفي قادم الأيام، بأي صفة، أنا هنا لمساعدة النادي في بناء المستقبل».
وعلى الرغم من الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية، دفع تن هاج ثمن البداية الضعيفة ليونايتد هذا الموسم.
قبل الفوز على ليستر، حقق الفريق فوزاً واحداً في آخر ثماني مباريات ضمن جميع المسابقات، وهو يحتل المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وأربع هزائم.

الدوري الإنجليزي
كأس رابطة الأندية الإنجليزية
مانشستر يونايتد
سبورتينج لشبونة
البرتغال
ايريك تن هاج
رود فان نيستلروي
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
فرانكفورت يحقق إيرادات قياسية
الرياضة
فرانكفورت يحقق إيرادات قياسية
اليوم 21:08
هاميلتون يقود سيارة سينا في جائزة البرازيل
الرياضة
هاميلتون يقود سيارة سينا في جائزة البرازيل
اليوم 21:06
فيرمين لوبيز يمدد عقده مع برشلونة إلى 2029
الرياضة
فيرمين لوبيز يمدد عقده مع برشلونة إلى 2029
اليوم 20:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©