الشارقة يعود إلى «الصدارة المشتركة» بـ «رباعية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق الشارقة فوزاً مهماً على بني ياس 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «السماوي» في أبوظبي، ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

رفع الشارقة رصيده إلى «18 نقطة»، ليعود إلى مشاركة شباب الأهلي في الصدارة، إلا أن الأخير يتبقى له مباراة مؤجلة أمام العين، وتوقف رصيد بني ياس عند «7 نقاط»، ليواصل نزيف النقاط بالخسارة الرابعة هذا الموسم.

افتتح جويلهان التسجيل للشارقة في الدقيقة 12، فيما تعادل معتز جوهان لـ «السماوي» في الدقيقة 22، قبل أن يعيد لوان بيريرا التقدم للشارقة من ضربة جزاء في الدقيقة 43، وعزز كونراد الأفضلية بالهدف الثالث في الدقيقة 81، وأكمل ديفيد الرباعية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

جاءت المباراة أقل من المتوسط فنياً، ونجح الشارقة في الخروج بـ «العلامة الكاملة»، بفضل قدرات وخبرات لاعبيه، في حين غاب بني ياس عن اللقاء هجومياً بدرجة كبيرة.