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الرياضة

فيرنر «سعيد» بكسر «الصيام 18»!

فيرنر «سعيد» بكسر «الصيام 18»!
31 أكتوبر 2024 19:53

 
لندن (د ب أ)

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أبدى الألماني تيمو فيرنر، مهاجم توتنهام، رغبته في المزيد من الثقة أمام المرمى، وذلك بعدما سجل للمرة الأولى في 18 مباراة، ليساعد فريقه في إقصاء مانشستر سيتي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن فيرنر قدم أداءً مخيباً في الفترة الماضية، حيث أهدر العديد من الفرص في مواجهات أمام مانشستر يونايتد بالدوري، وفرينكفاروش المجري، وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي، لكنه أنهى صيامه التهديفي بطريقة رائعة.
وسجل المهاجم المعار من لايبزج الألماني هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الخامسة من عرضية زميله ديان كولوسفيسكي ليقود فريقه للفوز 2-1، ليتأهل إلى دور الثمانية، حيث سيلعب في ملعبه في مواجهة مانشستر يونايتد.
وقال فيرنر: «كانت مباراة صعبة، أن تسجل هدفاً في تلك الأسابيع الصعبة كان أمراً رائعاً بالنسبة لي، خاصة على ملعبنا».
وأضاف: «كان رد فعل الجماهير رائعاً، ولم يكن كما لو أرادوا قول: أخيراً فعلتها؟، لقد كان شعوراً بالارتياح».
وتابع فيرنر: «حينما رأيت الهدف مجدداً، كان الأمر أكثر ثقة فيما يتعلق بالتسديد والرغبة في تسجيل هذا الهدف أكثر من الفرص الأخرى، يجب علي المواصلة هكذا».

كأس رابطة الأندية الإنجليزية
توتنهام
مانشستر سيتي
تيمو فيرنر
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