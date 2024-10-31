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الرياضة

8 مرشحين لجائزة هدف الشهر في «البريميرليج»

8 مرشحين لجائزة هدف الشهر في «البريميرليج»
31 أكتوبر 2024 20:02


لندن (د ب أ)

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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف خلال أكتوبر.
وضمت القائمة، التي نشرها الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، ثمانية مرشحين للفوز بالجائزة، يتقدمهم نجم أرسنال بوكايو ساكا بهدفه في شباك ليفربول في الجولة الماضية، والكرواتي بوسكو جفارديول، مدافع مانشستر سيتي بهدفه في شباك وولفرهامبتون.
وتواجد البلجيكي جيريمي دوكو، مهاجم مانشستر سيتي، في قائمة المرشحين عن هدفه في شباك فولهام، بالإضافة إلى الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد بهدفه في شباك برينتفورد.
وسينافس السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي، على جائزة أفضل هدف في الشهر من خلال هدفه في شباك نيوكاسل الجولة الماضية، وضمت القائمة أيضاً أسماء فاكوندو بونانوتي لاعب ليستر سيتي عن هدفه في مرمى بورنموث، والبرازيلي أندرياس بيريرا لاعب فولهام عن هدفه في مرمى مانشستر سيتي، وريان كريستي، لاعب بورنموث، عن هدفه في مرمى أرسنال.
وكان كول بالمر، مهاجم تشيلسي، قد حصل على جائزة أفضل هدف في أغسطس الماضي، فيما حصل الكولومبي جون دوران على جائزة أفضل هدف في سبتمبر عن هدفه في شباك إيفرتون.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
بوكايو ساكا
أرسنال
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
تشيلسي
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