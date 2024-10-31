«فيضانات إسبانيا» تؤجل مباراة فالنسيا وريال مدريد



مدريد (أ ف ب)



تأجلت مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا التي كانت مقررة السبت في «المرحلة 12» من الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة.

وعُلّقت مباراة فياريال على أرضه مع رايو فايكانو، بعد وفاة ما لا يقل عن 95 شخصاً جراء الفيضانات المفاجئة في شرق إسبانيا.

وطلبت رابطة الدوري الإسباني من اتحاد اللعبة المحلي تأجيل مباراتي فالنسيا وفياريال السبت، إضافة إلى ثلاث مباريات في الدرجة الثانية تضم فرقاً من المناطق المتضررة.

وقال الاتحاد في بيان «تم الاتفاق على تأجيل المباريات التي كانت ستُلعب في المسابقات الاحترافية وغير الاحترافية، سواء في كرة القدم أو كرة الصالات في منطقة فالنسيا».

وأضاف «إلى جانب تأجيل المباريات، أراد الاتحاد الإسباني لكرة القدم التعبير عن تضامنه مع المتضررين، وخاصة عائلات الضحايا في هذه الكارثة الطبيعية».

وكان الاتحاد قد أجل بالفعل مباريات عدة في الدور الأول من كأس ملك إسبانيا هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة فالنسيا أمام بارلا إسكويلا.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا الفيضانات في المباريات التي ستقام في إسبانيا نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة المتصدر برشلونة أمام إسبانيول في دربي كاتالونيا الأحد.

ويحتل ريال المصدر الثاني في الترتيب بـ24 نقطة، مقابل 7 نقاط لفالنسيا الأخير، في حين يبتعد برشلونة بالصدارة بـ30 نقطة.