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الرياضة

سلوت يتغزل في فوز ليفربول على برايتون

سلوت يتغزل في فوز ليفربول على برايتون
31 أكتوبر 2024 20:15

 
لندن (د ب أ)

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أكد المدير الفني لنادي ليفربول أرني سلوت، أن الفوز على برايتون 3-2 يثبت أن فريقه يؤدي بشكل فعال، من دون وجود مهاجم صريح وسط أزمة الإصابات التي ضربت النادي.
وفي غياب ديوجو جوتا وفيدريكو كييزا، تولى ثنائي الوسط كورتيس جونز ودومينيك سوبوسلاي مسؤولية إمداد المهاجمين لويس دياز وكود جاكبو بالتمريرات الحاسمة في الوقت الذي جلس فيه داروين نونيز على مقاعد البدلاء.
ومهد جاكبو الطريق أمام ليفربول، حامل اللقب، لبلوغ دور الثمانية في مواجهة ساوثهامبتون، حيث سجل هدفين رائعين في الشوط الثاني قبل أن يسجل دياز الهدف الثالث.
وقال سلوت: «إذا لعبت بالثنائي جونز وسابوسلاي، من دون وجود مهاجم صريح، فإنك ستشعر بالقلق دائماً بشأن تسجيل الأهداف، لأنهما يلعبان في خط الوسط أيضاً».
وأضاف: «أفضل اللعب بمهاجم صريح، لكن هذا غير متاح، بالطبع لدينا داروين متاح، لكني أعتقد أنه لم يكن من الجيد بالنسبة له أن يبدأ المباراة، بعد أن خاض ثلاث مباريات وتنتظره المزيد من المباريات، وبالتالي هذه كانت النتيجة التي توصلنا لها، وأرى أن اللاعبين أدوا بشكل جيد».

كأس رابطة الأندية الإنجليزية
ليفربول
أرني سلوت
برايتون
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