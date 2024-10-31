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الرياضة

تسيتسيباس يتخلص من «البداية السيئة» في باريس

تسيتسيباس يتخلص من «البداية السيئة» في باريس
31 أكتوبر 2024 20:50

 
باريس (أ ف ب)

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تغلب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنّف الـ 11 عالمياً، على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو «29» 6-7 و6-4 و6-2، ضمن الدور الثالث لدورة باريس للماسترز في التنس «ألف نقطة»، ليحافظ على فرصه الضئيلة للمشاركة في بطولة «أيه تي بي» الختامية في تورينو من 10 إلى 17 نوفمبر.
ويواجه تسيتسيباس في الدور ربع النهائي الفائز بين الفرنسي أرتور فيس «20»، والألماني ألكسندر زفيريف «3».
على الملعب الرئيسي، استهل اللاعب اليوناني المباراة بشكل سيء مانحاً منافسه ثلاث فرص لكسر إرساله، لكنه تمكن من التعويض، قبل أن يخسر المجموعة في شوط كسر التعادل.
واستعاد تسيتسيباس، الفائز على سيروندولو خلال مواجهتهما السابقة الوحيدة في أكتوبر في بازل، السيطرة في المجموعة الثانية، وكسر إرسال الأرجنتيني في الشوط الثالث ليفوز بالمجموعة 6-4.
وتابع تسيتسيباس تألقه في المجموعة الثالثة والفاصلة، حيث هيمن بشكل أكبر على المواجهة ليحسمها 6-2 وينتزع الفوز.
وحافظ تسيتسيباس على حظوظه الضئيلة في التأهل إلى البطولة الختامية المقررة، بعد حوالى 10 أيام في تورينو، والتي تجمع بين أفضل ثمانية مصنّفين على العالم.
وتتبقى ثلاثة مقاعد قيد المنافسة، بعد غياب أو خروج عدد من منافسيه المباشرين، مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والروسي أندري روبليف، والنرويجي كاسبر رود، والأميركي تومي بول.
لكنّ تسيتسيباس يواجه منافسة مستمرة من لاعبين آخرين في هذا المجال ما يزالوا ينافسون في باريس، مثل الأسترالي أليكس دي مينور، والبلغاري جريجور ديميتروف.

 

التنس
باريس
ستيفانوس تسيتسيباس
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