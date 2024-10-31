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الرياضة

فرانكفورت يحقق إيرادات قياسية

فرانكفورت يحقق إيرادات قياسية
31 أكتوبر 2024 21:08

 
فرانكفورت (د ب أ)

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حقق نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم إيرادات قياسية بلغت 5. 390 مليون يورو «9. 423 مليون دولار» لموسم 2023-2024، بحسب التقرير المالي للنادي الذي تم نشره الخميس.
ويتوافق هذا مع زيادة كبيرة في الإيرادات بنحو 80 مليون يورو مقارنة بموسم 2022 - 2023.
وبلغت الأرباح بعد الضرائب 26,9 مليون يورو حتى 30 يونيو، بزيادة قدرها 9,3 مليون يورو عن الموسم السابق، وارتفعت حقوق الملكية إلى 51,6 مليون يورو، لتعود تقريباً للمستوى القياسي في صيف 2020، الذي بلغ 53,4 مليون يورو.
وكان العامل الرئيسي وراء الرقم القياسي الجديد للإيرادات هو الدخل الناتج عن انتقالات اللاعبين الذي بلغ 143,2 مليون يورو، حيث جاء الجزء الأكبر من هذا الدخل من صفقة انتقال المهاجم راندال كولو مواني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو.

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