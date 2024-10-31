النصر والوحدة.. «طموحات كبيرة» في «سباق القمة»

مراد المصري (أبوظبي)



تتواصل اليوم منافسات «الجولة السابعة»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، يلتقي النصر مع الوحدة على استاد آل مكتوم في دبي، وكلباء مع العروبة في الساحل الشرقي.

ويتطلع «العميد» و«العنابي» إلى مواصلة طموحات الارتقاء على سلم الترتيب، مع دخول الفريقين اللقاء بعد حصد كل منهما الفوز في آخر جولتين، ونجح النصر في استعاد توازنه، بعدما رفع رصيده إلى «12 نقطة» يحتل بها المركز الخامس، فيما يأتي الوحدة في المركز الثالث وله «13 نقطة».

ويدرك الفريقان أن اللقاء «اختبار مهم»، في حال أرادا البقاء في «دائرة المنافسة»، إلا أن تعدد مفاتيح التفوق تجعل النتيجة مفتوحة على كافة الاحتمالات، وتحديداً في ظل الشهية التهديفية المفتوحة حالياً لكل من علي مبخوت في «الأزرق» وعمر خربين مع «أصحاب السعادة».

ويصب سجل المواجهات السابقة بين الفريقين في دوري المحترفين، لمصلحة الوحدة بإجمالي 17 فوزاً، مقابل 4 انتصارات للنصر، و9 تعادلات، كما أن «العنابي» سجل 53 هدفاً، مقابل 29 هدفاً لـ «الأزرق»، إلا أن هذه الأرقام تكون خارج الحسابات مع انطلاق «صافرة البداية»، وسعي كل منهما لحصد نتيجة إيجابية.

ويستضيف كلباء منافسه العروبة في مباراة خاصة بالساحل الشرقي، الذي يتميز بأكثر من مواجهة بين فرق مجاورة في المنطقة، لتكون الإثارة حاضرة دائماً.

وتلقى العروبة دفعة معنوية كبيرة، بعدما حقق الفوز، وكسب أول ثلاث نقاط في رصيده هذا الموسم، عقب فوزه على بني ياس في الجولة الماضية، فيما يدخل «النمور» المواجهة، بعد «كبوة» الخسارة أمام الوحدة، ويتطلع الفريق للنسيان، في ظل الأداء الذي لم يعكس الصورة المعتادة للانطلاقة الإيجابية الإيجابية له هذا الموسم، والذي حصد 7 نقاط في 5 مباريات، ويملك «مؤجلة» أمام العين.

ويدرك الفريقان أن الخروج بالنقاط الكاملة في اللقاء، سيكون له دفعة كبيرة خلال الموسم، خصوصاً في ظل سعي العروبة للخروج من المناطق المهددة بالهبوط، وطموح كلباء إلى الوجود في مركز متقدم.



مباراتا اليوم

16:50 كلباء – العروبة

19:30 النصر – الوحدة

مباريات الغد

16:50 خورفكان – دبا الحصن

19:30 عجمان – البطائح

العين – شباب الأهلي «تأجلت»