الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر والوحدة.. «طموحات كبيرة» في «سباق القمة»

النصر والوحدة.. «طموحات كبيرة» في «سباق القمة»
1 نوفمبر 2024 00:15

مراد المصري (أبوظبي)


تتواصل اليوم منافسات «الجولة السابعة»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، يلتقي النصر مع الوحدة على استاد آل مكتوم في دبي، وكلباء مع العروبة في الساحل الشرقي.
ويتطلع «العميد» و«العنابي» إلى مواصلة طموحات الارتقاء على سلم الترتيب، مع دخول الفريقين اللقاء بعد حصد كل منهما الفوز في آخر جولتين، ونجح النصر في استعاد توازنه، بعدما رفع رصيده إلى «12 نقطة» يحتل بها المركز الخامس، فيما يأتي الوحدة في المركز الثالث وله «13 نقطة».
ويدرك الفريقان أن اللقاء «اختبار مهم»، في حال أرادا البقاء في «دائرة المنافسة»، إلا أن تعدد مفاتيح التفوق تجعل النتيجة مفتوحة على كافة الاحتمالات، وتحديداً في ظل الشهية التهديفية المفتوحة حالياً لكل من علي مبخوت في «الأزرق» وعمر خربين مع «أصحاب السعادة».
ويصب سجل المواجهات السابقة بين الفريقين في دوري المحترفين، لمصلحة الوحدة بإجمالي 17 فوزاً، مقابل 4 انتصارات للنصر، و9 تعادلات، كما أن «العنابي» سجل 53 هدفاً، مقابل 29 هدفاً لـ «الأزرق»، إلا أن هذه الأرقام تكون خارج الحسابات مع انطلاق «صافرة البداية»، وسعي كل منهما لحصد نتيجة إيجابية.
ويستضيف كلباء منافسه العروبة في مباراة خاصة بالساحل الشرقي، الذي يتميز بأكثر من مواجهة بين فرق مجاورة في المنطقة، لتكون الإثارة حاضرة دائماً.
وتلقى العروبة دفعة معنوية كبيرة، بعدما حقق الفوز، وكسب أول ثلاث نقاط في رصيده هذا الموسم، عقب فوزه على بني ياس في الجولة الماضية، فيما يدخل «النمور» المواجهة، بعد «كبوة» الخسارة أمام الوحدة، ويتطلع الفريق للنسيان، في ظل الأداء الذي لم يعكس الصورة المعتادة للانطلاقة الإيجابية الإيجابية له هذا الموسم، والذي حصد 7 نقاط في 5 مباريات، ويملك «مؤجلة» أمام العين.
ويدرك الفريقان أن الخروج بالنقاط الكاملة في اللقاء، سيكون له دفعة كبيرة خلال الموسم، خصوصاً في ظل سعي العروبة للخروج من المناطق المهددة بالهبوط، وطموح كلباء إلى الوجود في مركز متقدم.


مباراتا اليوم

أخبار ذات صلة
«التعادل الخاسر» يتصدر مشهد الوصل والجزيرة في «قمة السابعة»
الشباب يهزم الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي

16:50 كلباء – العروبة
19:30 النصر – الوحدة

مباريات الغد
16:50 خورفكان – دبا الحصن
19:30 عجمان – البطائح
العين – شباب الأهلي «تأجلت»

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الوحدة
كلباء
العروبة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
من الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية (تصوير: سعيد عبد الحميد)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو إلى حماية قانونية «الأونروا»
اليوم 01:11
ترامب داخل شاحنة نفايات تحمل اسمه (رويترز)
الأخبار العالمية
هاريس وترامب يكثفان حملاتهما الانتخابية
اليوم 01:11
فيليب لازاريني
الأخبار العالمية
فيليب لازاريني لـ«الاتحاد»: حظر عمل «الأونروا» يحرم مئات آلاف الأطفال من التعليم
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©