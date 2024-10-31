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الرياضة

الشباب يهزم الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي

الشباب يهزم الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي
31 أكتوبر 2024 21:16

 
الرياض (د ب أ)

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فاز الشباب على ضيفه الوحدة 3-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.
ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند ست نقاط في المركز السابع عشر «قبل الأخير».
وتقدم الشباب في الدقيقة 35 عن طريق كريستيان جوانكا، قبل أن يضيف زميله عبد الرزاق حمد لله الهدف الثاني في الدقيقة 52.
وفي الدقيقة 61 سجل مصعب الجوير الهدف الثالث للشباب، فيما سجل الوحدة هدفه الوحيد عن طريق جونينيو باكونا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. 

 

السعودية
الدوري السعودي
الشباب
الوحدة
عبدالرزاق حمدالله
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