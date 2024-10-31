الشباب يهزم الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي



الرياض (د ب أ)



فاز الشباب على ضيفه الوحدة 3-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند ست نقاط في المركز السابع عشر «قبل الأخير».

وتقدم الشباب في الدقيقة 35 عن طريق كريستيان جوانكا، قبل أن يضيف زميله عبد الرزاق حمد لله الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 61 سجل مصعب الجوير الهدف الثالث للشباب، فيما سجل الوحدة هدفه الوحيد عن طريق جونينيو باكونا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.