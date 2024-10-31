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الرياضة

الاتحاد المصري يوقف «ثلاثي» الزمالك

الاتحاد المصري يوقف «ثلاثي» الزمالك
31 أكتوبر 2024 21:27

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبدالواحد السيد، مدير الكرة، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا 4 مباريات.
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر مركزه الإعلامي، أنه بعد الاطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور قبل النهائي ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي، تقرر تغريم الزمالك 20 ألف جنيه.
وأضاف «تقرر إيقاف ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا 4 مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه».
وأوضح «وفقاً للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر المصري».

الإمارات
أبوظبي
السوبر المصري
الزمالك
بيراميدز
مصر
الاتحاد المصري لكرة القدم
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