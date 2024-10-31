268 جواداً في مهرجان الشارقة للجواد العربي



الشارقة (الاتحاد)



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، مساء الجمعة، مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي، بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية «ايكاهو» وجمعية الإمارات للخيول العربية، ومجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في المهرجان الذي يقام بالصالة المغطاة للنادي 268 جواداً من خيول الإنتاج المحلي للإمارات، وتبدأ المنافسات يومياً الساعة الثالثة ظهراً ولمدة 3 أيام.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول للمهرجان بالشوط الأول، وخصص للمهرات بعمر سنة ويتكون من قسمين «أ، ب»، يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين وينقسم إلى 3 أقسام «أ، ب، ج»، ثم يليه الشوط الثالث للمهرات بعمر 3 سنوات من قسمين «أ، ب».

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني بالشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4 و5 سنوات، ثم الشوط الخامس للأفراس بعمر 6 و7 سنوات والشوط السادس للأفراس بعمر 8 سنوات وما فوق، ثم الشوط السابع المخصص للأمهار عمر سنة ويتكون من قسمين «أ، ب»، يليه الشوط الثامن للأمهار بعمر سنتين، وهو أيضاً من قسمين «أ، ب» ثم تختتم منافسات اليوم الثاني بالشوط التاسع المخصص للأمهار بعمر 3 سنوات ويتكون من قسمين «أ، ب».

وتنطلق فعاليات اليوم الثالث والختامي للمهرجان بالشوط العاشر المخصص للفحول عمر 4 و5 سنوات، ثم الشوط الحادي عشر للفحول بعمر 6 و7 سنوات، يليه آخر الأشواط التأهيلية الشوط الثاني عشر المخصص للفحول بعمر 8 سنوات وما فوق.

وبعد ذلك تبدأ أشواط البطولات الست، وهي المهرات عمر سنة، المهرات عمر 2 و3 سنوات، الأفراس، الأمهار عمر سنة، الأمهار عمر 2 و3 سنوات، ثم أخيراً بطولة الفحول.