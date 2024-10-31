الخميس 31 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«التعادل الخاسر» يتصدر مشهد الوصل والجزيرة في «قمة السابعة»

«التعادل الخاسر» يتصدر مشهد الوصل والجزيرة في «قمة السابعة»
31 أكتوبر 2024 21:47

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
268 جواداً في مهرجان الشارقة للجواد العربي
الشارقة يعود إلى «الصدارة المشتركة» بـ «رباعية»


اكتفى الوصل وضيفه الجزيرة بنقطة لكل منهما، بعد «التعادل الخاسر» 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب «زعبيل»، في انطلاق «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت أيضاً فوز الشارقة أمام مضيفه بني ياس 4-1 على ملعب الأخير في «الشامخة» بأبوظبي.
ورفع «الإمبراطور» الذي واصل نزيف النقاط، بالفشل في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، رصيده إلى «9 نقاط»، وتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً، مقابل «13 نقطة» لـ «فخر أبوظبي» الثالث مؤقتاً، وهو التعادل السابع في 31 مباراة بين الفريقين في «دوري المحترفين».
وجاءت انطلاقة القمة مثيرة، بعدما نجح البرازيلي فينسيوس ميلو في افتتاح التسجيل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة السابعة، من رأسية متقنة، مترجماً عرضية كيبانو من الجهة اليسرى، وهو الهدف الثاني لميلو في مباراته الثالثة بالدوري، بعد الأول أمام دبا الحصن 6-1.
في المقابل، أدرك «الإمبراطور» التعادل سريعاً، بهدف هاريس سيفروفيتش في الدقيقة 12، بعدما استغل خطأ المدافع التركي رافايل تايجر داخل المنطقة، والهدف هو الأول للمهاجم السويسري للوصل في مباراته السابعة في الموسم الحالي في كل المسابقات المحلية.
وفي الشوط الثاني، احتفل جوناتاس سانتوس بأول أهدافه بقميص الوصل، ومنح فريقه التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 51، مترجماً التمريرة البينية لنيكولاس خيمينز وسط دفاع الجزيرة.
وأعاد الأرجنتيني رامون ميريز الجزيرة إلى المباراة، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 82، مستفيداً من عرضية ريتشارد أوكونور من الجهة اليسري، وهو الهدف الرابع لميريز في صدارة هدافي «فخر أبوظبي» في الدوري، بالتساوي مع زميله برونو، قبل أن تشهد دقائق الوقت بدل الضائع طرد فينسيوس ميلو بالبطاقة الحمراء، ليكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين.
وعلى استاد بني ياس في الشامخة، حقق الشارقة فوزاً مهماً على «السماوي» 4-1، ورفع «الملك» رصيده إلى «18 نقطة»، ليعود إلى مشاركة شباب الأهلي في الصدارة، إلا أن الأخير يتبقى له مباراة مؤجلة أمام العين، فيما توقف رصيد بني ياس عند «7 نقاط»، ليواصل نزيف النقاط بالخسارة الرابعة هذا الموسم.
وافتتح جويلهان التسجيل للشارقة في الدقيقة 12، فيما تعادل معتز جوهان لـ «السماوي» في الدقيقة 22، قبل أن يعيد لوان بيريرا التقدم للشارقة من ضربة جزاء في الدقيقة 43، وعزز كونراد الأفضلية بالهدف الثالث في الدقيقة 81، وأكمل ديفيد «الرباعية» في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الجزيرة
بني ياس
الشارقة
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
صورة مجمعه لمرشحي الرئاسة الأميركية كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
«حماية رئاسية» لترامب وهاريس لمواجهة أي تهديدات تسبق يوم الاقتراع
اليوم 23:51
هل خدعتنا الصورة الأولى للثقب الأسود في مجرتنا؟ اكتشافات جديدة تثير الشكوك
التعليم والمعرفة
هل خدعتنا الصورة الأولى للثقب الأسود في مجرتنا؟ اكتشافات جديدة تثير الشكوك
اليوم 23:22
مسبار "فوياجر 1" التابع لناسا يعود للحياة
التعليم والمعرفة
مسبار "فوياجر 1" التابع لناسا يعود للحياة
اليوم 23:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©