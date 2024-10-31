مضمار العين يدشن موسمه الجديد من «الليث» إلى «مبادر»

عصام السيد (العين)

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، اليوم، فعاليات الأمسية الأولى للموسم الجديد 2024 - 2025 لسباقات الخيول، ويشهد المضمار إقامة 7 أشواط جميعها للخيول العربية الأصيلة، ويشارك في الحفل الأول، الذي ينطلق في الخامسة مساءً، 88 خيلاً، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 505 آلاف درهم.

ويقام الشوط السابع «الرئيسي» في الأمسية لمسافة 1000 متر، بمشاركة 10 خيول عربية أصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «جاب حداد»، و«نمرود»، و«الليث»، وجميعهم حققوا الفوز في هذه المسافة، وتنطلق الفعاليات بالشوط الأول المخصص للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، بمشاركة 11 خيلاً، أبرزها أس أس الأهواس، وزعيم، وأف تشعلل.

ويشتد الصراع بين «راسخ الوثبة»، و«نسرين الوثبة» و«هداف الوثبة»، في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً مبتدئة من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق.

وينافس في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، 14 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها «نجيب»، و«أف مهم»، و«وسام»، ويقود «اير فورس منصور»، و«الناير»، و«المفتدي»، التنافس في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات فقط.

وتشارك في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، 10 خيول عربية مبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها زفير، وبي اتش رماح، ورمز.

ويتصدر«أف الصنعا»، و«ملك العز»، و«مبادر»، ترشيحات الشوط السادس لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 خيلاً من إنتاج الإمارات في سن أربع سنوات فما فوق.

وأكد فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، اكتمال الترتيبات كافة لانطلاق الموسم الجديد 2024-2025 لسباقات الخيول بمضمار العين، وتوجه بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، لدعمها المستمر واللامحدود لتطوير ونهضة سباقات الخيل بالدولة.

وأشاد برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، ما أثمر عن تطور وتقدم كبير لقطاع الفروسية بدولة الإمارات العربية.

وأوضح أن المضمار العيناوي على الوعد، وستقام سباقاته في موعدها المحدد، وستكون هناك العديد من المفاجآت السارة لعشاق الخيول والملاك والمربيين والمدربين والفرسان، من أجل موسم ناجح كعادة مضمار العين، والذي حقق طفرة كبيرة في سباقاته، خلال المواسم السابقة برغم أنه أحدث مضامير الدولة، وعبّر عن تمنياته بأن يستمتع عشاق الخيول بسباقات مثيرة هذا الموسم.