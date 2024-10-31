الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الناموس لـ«حيزوم» في سباق الخيول الثاني بالظفرة

الناموس لـ«حيزوم» في سباق الخيول الثاني بالظفرة
1 نوفمبر 2024 01:06

الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن سلطان بن زايد يتوج الفائزين بمزاينة سويحان
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «قطرة عطاء للتبرع بالدم» في الظفرة

اختتم نادي ليوا الرياضي سباق الخيول الثاني بنجاح على ميدان مدينة زايد في الظفرة، وسط منافسات قوية وحماسية في مختلف الأشواط التي أقيمت كافة الأشواط على مسافة 1400 متر، مع تنافس كبير بين المشاركين من أبناء منطقة الظفرة وملاك الخيول العربية الأصيلة. 
وفي الشوط الأول، حقق الجواد «حيزوم» للمالك سيف محمد فن المحيربي المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني الجواد «جنجال» للمالك سيف عشير علي، أما المركز الثالث، فكان من نصيب الجواد «سفير» للمالك أحمد محمد فن المحيربي.
وفي الشوط الثاني توج «ميمون» للمالك سيف عشير علي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «أس لطام» لحمد علي المرار، فيما حقق «سحابة» لعلي محمد علي المركز الثالث.
وبعد ختام السباق، قام سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي، بتهنئة الفائزين وتكريمهم. وصرح قائلاً: حقق الحدث نجاحاً لافتاً، ونتطلع إلى ثمانية سباقات ناجحة أخرى ضمن جدول الفعاليات، ونسعى باستمرار إلى تقديم الدعم لرياضة الفروسية وتعزيز المشاركة المجتمعية في مثل هذه الفعاليات المميزة.
ويأتي السباق ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية التي ينظمها نادي ليوا الرياضي، بهدف دعم رياضة الفروسية وتعزيز الحضور الجماهيري والرياضي في المنطقة.

سباق الخيول
نادي ليوا الرياضي
الظفرة
مدينة زايد
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
من الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية (تصوير: سعيد عبد الحميد)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تدعو إلى حماية قانونية «الأونروا»
1 نوفمبر 2024
ترامب داخل شاحنة نفايات تحمل اسمه (رويترز)
الأخبار العالمية
هاريس وترامب يكثفان حملاتهما الانتخابية
1 نوفمبر 2024
فيليب لازاريني
الأخبار العالمية
فيليب لازاريني لـ«الاتحاد»: حظر عمل «الأونروا» يحرم مئات آلاف الأطفال من التعليم
1 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©