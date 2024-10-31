الناموس لـ«حيزوم» في سباق الخيول الثاني بالظفرة

الظفرة (الاتحاد)

اختتم نادي ليوا الرياضي سباق الخيول الثاني بنجاح على ميدان مدينة زايد في الظفرة، وسط منافسات قوية وحماسية في مختلف الأشواط التي أقيمت كافة الأشواط على مسافة 1400 متر، مع تنافس كبير بين المشاركين من أبناء منطقة الظفرة وملاك الخيول العربية الأصيلة.

وفي الشوط الأول، حقق الجواد «حيزوم» للمالك سيف محمد فن المحيربي المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني الجواد «جنجال» للمالك سيف عشير علي، أما المركز الثالث، فكان من نصيب الجواد «سفير» للمالك أحمد محمد فن المحيربي.

وفي الشوط الثاني توج «ميمون» للمالك سيف عشير علي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «أس لطام» لحمد علي المرار، فيما حقق «سحابة» لعلي محمد علي المركز الثالث.

وبعد ختام السباق، قام سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي، بتهنئة الفائزين وتكريمهم. وصرح قائلاً: حقق الحدث نجاحاً لافتاً، ونتطلع إلى ثمانية سباقات ناجحة أخرى ضمن جدول الفعاليات، ونسعى باستمرار إلى تقديم الدعم لرياضة الفروسية وتعزيز المشاركة المجتمعية في مثل هذه الفعاليات المميزة.

ويأتي السباق ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية التي ينظمها نادي ليوا الرياضي، بهدف دعم رياضة الفروسية وتعزيز الحضور الجماهيري والرياضي في المنطقة.