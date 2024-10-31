«الذكاء الاصطناعي» يحلّق في أجواء سباق زايد الخيري

القاهرة (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، تطبيق أنظمة توقيت حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الفائزين بدقة فائقة، في النسخة التاسعة من السباق الذي يقام 27 ديسمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

ويقام حفل تكريم الفائزين لأول مرة أمام البرج الأيقوني «أعلى مبنى معماري في أفريقيا»، فيما تتوزع مسافات السباق بين 10 كم للمحترفين والهواة، و4 كم لأصحاب الهمم، تبدأ جميعها من أمام مسجد الفتاح العليم، وتمر بشكل مستقيم على النهر الأخضر، والمعالم الشهيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تم الإعلان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول في مستشفى 57357 بالقاهرة لعلاج سرطان الأطفال، بحضور الفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، ومعالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس مجلس أمناء مستشفى 57357، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أيمن عبدالموجود نائب وزيرة التضامن الاجتماعي المصري، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية والعضو المنتدب.

وأعلن الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، أن النسخة الأولى من سباق زايد الخيري التي أقيمت في القاهرة عام 2014 بلغت عائداتها 15.8 مليون دولار، وتم تخصيصها لصالح مستشفى 57357، لتسهم في إقامة هذا الصرح العملاق، ومن خلال تخصيص إيرادات النسخة الحالية للمستشفى نفسه يأمل الجميع بأن تسهم في شراء الأجهزة الحديثة، واستكمال التوسعات.

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب مبادرة سباق زايد الخيري التي أطلقها في عام 2001، لتحمل اسم زايد الخير، وتجسد قيم العطاء والمحبة والتسامح، حيث انطلق السباق في نسخته الأولى من أبوظبي في العام نفسه، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة في 2005، ومنها إلى جمهورية مصر العربية في 2014، ليدعم العمل الخيري والمستشفيات والأبحاث العلمية الطبية، ويفيض بعطائه على الجميع.

وقال: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي نتشرف برعاية سموه نسخة أبوظبي السنوية، وبدعم سباقاتنا في مصر برحلات العمرة المزدوجة التي تسعد الأسر والمشاركين في السباق، بواقع 200 رحلة عمرة مزدوجة».

وأضاف الكعبي أن السباق يحمل اسم رجل الخير الأول، ونجح في جمع الآلاف حول هدف نبيل وعمل خيري، ليصبح رمزاً للعطاء والمحبة بين شعبي الإمارات ومصر.

من جانبه، عبّر الدكتور عمرو عزت سلامة، عن سعادته بتخصيص عائدات السباق هذا العام لمستشفى 57357 الخيري لسرطان الأطفال، مشيراً إلى أن هذا الصرح العملاق به مساهمات إماراتية كبيرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووقف المغفور له الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، ومساهمة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، جنباً إلى جنب مع إيرادات سباق زايد الخيري.

وقال الدكتور أشرف صحبي، إن السباق ليس مجرد سباق رياضي، بل رسالة سامية تحمل في طياتها قيم التضامن الإنساني، والعمل الخيري، وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب.

وأضاف، أن السباق يجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة، وأشار إلى أن هذا الحدث الرياضي والإنساني الكبير يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات.



مريم الكعبي: كل الدعم لإنجاح الحدث

أكدت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على دعم كل البرامج الخيرية والإنسانية، ونشر الخير والسلام تجسيداً لقيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش المشترك.

وأكدت مريم الكعبي في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي في العاصمة المصرية القاهرة للإعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري على العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية طويلة، مشيرة إلى أن هذا السباق يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية الوثيقة وحرص البلدين على دفع التعاون إلى آفاق جديدة.

وأكدت سعادتها خلال المؤتمر، أن السباق الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر المقبل يحمل اسماً غالياً على الجميع الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضافت: «ونحن نتحدث عن ماراثون زايد الخير في مصر نعتز بمسيرة نجاح في 8 نسخ سابقة، أقيمت في عدة محافظات منذ عام 2014، ما يؤكد تقدير الأشقاء في مصر لهذا السباق الكبير، ليحقق أهدافه الخيرية والإنسانية، ويسهم في رسم البسمة على شفاه الأطفال، وتخفيف الآلام وتسهيل العلاج لغير القادرين فكل الشكر لمن يسهم في هذا العمل الخيري».