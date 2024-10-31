أحمد بن محمد يوجِّه بإطلاق كأس فزاع لسباقات الصقور

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات ورعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الصقور، أعلن اتحاد الصقور إطلاق كأس فزاع لسباقات الصقور في 12 يناير المقبل.

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تقديره للدعم الكبير والمتابعة المستمرة من جانب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لرياضة الصقور العريقة، ما أثرى مسيرتها محلياً ودولياً، بما يعكس التطور الكبير الذي حققته الإمارات في قطاع الرياضات المرتبطة بهويتها وموروثها الثقافي، ما كان له عظيم الأثر في تطوير هذه الرياضة وتعزيز استدامتها والارتقاء بها.

وتكتسب البطولة أهمية كبرى، لكونها محطة تنافسية قوية تستهدف المتأهلين من بطولة أخرى رفيعة المستوى، وهي بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح».

ويخوض غمار كأس فزاع لسباقات الصقور المتأهلون من بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث تتضمن بطولة كأس فزاع لسباقات الصقور، 3 فئات بواقع شوطين لكل فئة.

وتشهد فئة الشيوخ منافسات شوط «جير شاهين - جير تبع» وشوط «بيور جير - قرموشة»، كما تشمل «فئة العامة مفتوح» و«فئة العامة ملّاك» إقامة الأشواط نفسها بإجمالي جوائز 2800000 درهم.

وتقتصر الأشواط بنظام التأهيل للكأس على فئة الفرخ فقط، حيث يتم التأهل من خلال بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، للصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في أشواط الرموز وأشواط النقدي أول «البرقع الذهبي»، فيما يتأهل صاحب المركز الأول في أشواط النقدي، وتشهد الكأس تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة.