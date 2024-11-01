لاتسيو.. «استعراض القوة»!



روما (أ ف ب)



تقدم فيورنتينا إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه جنوى 1-0، ضمن المرحلة العاشرة.

ويدين فيورنتينا بفوزه إلى هدف الألماني روبن جوسينز في الشوط الثاني (72)، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الرابع، بفارق نقطة عن يوفنتوس الذي تعثر بتعادله أمام بارما 2-2، ليتراجع فريق «السيدة العجوز» إلى المركز السادس، وبالتساوي مع أتالانتا الثالث ولاتسيو الخامس الفائز بطريقة ساحقة على كومو 5-1.

في المقابل، بقي جنوى متذيلاً لترتيب «السيري آ» بست نقاط.

في المباراة الأولى، كان جنوى الأقرب في بداية اللقاء لهزّ الشباك من كرة «أكروباتية» لألان ماتورو، إثر ركلة حرّة، لكنّ الحارس الإسباني ديفيد دي خيا كان في المرصاد.

وبعدما بقيت النتيجة متعادلة سلباً، تمكن الضيوف من انتزاع التقدم، بعد مجهود من «البديل» الفرنسي ياسين عدلي، على الجهة اليمنى الذي هيأ الكرة للأرجنتيني لوكاس بلتران، قبل أن يحوّلها الأخير عرضية، وحاول جوسينز تصويبها برأسه في المرة الأولى، قبل أن يسكنها بقدمه في الزاوية الضيّقة (72).

وفي المباراة الثانية، استعرض لاتسيو بقوة في مرمى كومو ليدكّ شباكه بخمسة أهداف تناوب على تسجيلها الأرجنتيني فالنتان كاستيانوس (28 من ركلة جزاء و81) والإسبانيان بيدرو رودريجيز (31) وباتريك (71) والفرنسي لوم تشاوونا (95)، بينما سجّل لوكا مازيتيلي هدف كومو اليتيم (53).

وشهد اللقاء طرد النمساوي ماتياس براونودر، من جانب كومو (62)، قبل أن يتبعه بعد دقيقتين لاعب لاتسيو البرتغالي نونو تافاريش.

واستعاد روما نغمة الفوز، بعد خسارته الثقيلة أمام فيورنتينا 1-5 وهزم تورينو 1-0، وسجّل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (20) هدف فريق العاصمة الوحيد، وتقدم روما إلى المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن تورينو التاسع.