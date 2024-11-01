الاتحاد يتوهج في «الجوهرة المشعة» ويتساوى مع الهلال



الرياض (أ ف ب)



قاد صالح الشهري فريقه الاتحاد إلى الفوز على الأهلي في «ديربي جدة» 1-0، في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم على ملعب «الجوهرة المشعة».

وحقق الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد انتصاره الأول في «ديربي جدة»، رغم من غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة، بينما غاب الحارس السنغالي إدوار مندي، والتركي ميريح ديميرال عن الأهلي.

سجل هدف المباراة الوحيد صالح الشهري (42)، بتمريرة الفرنسي موسى ديابي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة، متساوياً مع الهلال المتصدر بفارق الأهداف، والذي يملك مباراة أقل يخوضها ضد النصر «الجمعة»، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 11 نقطة في المركز الثامن.

وانطلق الهولندي ستيفن بيرخوين من الجهة اليسرى (12)، ثم اقتحم منطقة الجزاء ليسدد الكرة، ويتصدى لها حارس الأهلي عبد الرحمن الصانبي ببراعة.

وجاءت أولى هجمات الأهلي الخطيرة (18)، بعد عرضية من الجهة اليمنى أرسلها الإنجليزي إيفان توني، ولكنه لم يجد أي متابع لها.

وبعد مجهود فردي رائع من جانب ديابي، نجح الشهري في تسجيل هدف السبق للاتحاد (42).

وكاد الاتحاد يعزّز تقدمه، بعد أن انطلق الشهري داخل منطقة جزاء الأهلي، ثم مرر الكرة بشكل رائع إلى زميله مهند الشنقيطي الذي سدد الكرة، وارتطمت بالقائم الأيمن للصانبي.

ولعب عبد الإله العمري كرة رأسية رائعة، ارتطمت بالعارضة، ثم في يد الصانبي حارس الأهلي، ليُبعدها الدفاع إلى خارج المنطقة.

وانفرد توني بحارس مرمى الاتحاد الصربي بريدراج رايكوفيتش، حيث قام بمراوغته ثم سدد الكرة في المرمى الخالي، ليفاجئ عبد الإله العمري الجميع، ويُنقذ الكرة في آخر لحظة قبل دخولها المرمى (51).

وسجل النجم الإيفواري فرانك كيسييه هدف التعادل للأهلي (59)، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وتوقفت المباراة لمدة تزيد على 5 دقائق (75)، بسبب اقتحام الغبار لأجواء ملعب «الجوهرة المشعة»، قبل استكمال المواجهة بشكل طبيعي.

وسيطر الأهلي على أواخر المباراة، من أجل تسجيل هدف التعادل، حيث أضاع لاعبيه أكثر من فرصة محققة، وسط تألق الحارس رايكوفيتش.

وكاد موسى ديابي يُضيف الهدف الثاني للاتحاد من هجمة مرتدة، بعدما انطلق بكامل سرعته، ليراوغ الحارس الصانبي، ويسدد الكرة لترتد من القائم، ويمسك بها الحارس، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 1-0.