فان نيستلروي: كاسيميرو «مثل أعلى»



لندن (د ب أ)



أعرب رود فان نيستلروي، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته بفوز فريقه على ليستر سيتي بخمسة أهداف لهدفين في الدور الرابع من كأس كاراباو.

وفي حديثه عقب المباراة، اختص المدرب الهولندي لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو بعبارات المديح، بعدما سجل هدفين في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بملعب «أولد ترافورد».

وقال فان نيستلروي في حديث لقناة مانشستر يونايتد نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الأحمر: «الهدف الأول كان مذهلاً». وأضاف المدرب، الذي عاد إلى «اليونايتد» في الصيف الماضي مدرباً مساعداً للمدرب المقال إريك تن هاج: «أنا سعيد من أجل كاسيميرو لتسجيله الهدف الأول، إنه مثل أعلى للجميع في مساعدته الفريق والنادي وجديته في التدريبات، الجمهور أيضاً تفاعل معه بشدة، وهم يعرفون التزامه وشغفه جيداً».

وكان صاحب القميص رقم 18 قد تعرض لموجة من الانتقادات هذا الموسم، خاصة بعد مواجهة ليفربول في «أولد ترافورد».

وتابع مدرب يونايتد المؤقت: «لقد مر كاسيميرو بفترة صعبة تعرض خلالها للعديد من الانتقادات، خاصة بعد مباراة ليفربول، الكثيرون حملوه مسؤولية الخسارة في ذلك اليوم، وهذا غير منصف».

وقال: «عندما تشاهده في التدريبات، وتتابع كيف يستعد للمباريات بجانب تاريخه الرائع والحافل بالألقاب، سترى أنه مثل أعلى للجميع، أنا سعيد للغاية من أجله».

يذكر أن مانشستر يونايتد ضرب موعداً نارياً مع توتنهام هوتسبير في دور الثمانية لكأس الرابطة.