أتلتيكو مدريد يفلت من كمين «الدرجة السادسة»!



مدريد (رويترز)



حقق أتلتيكو مدريد فوزاً بشق الأنفس 2-صفر على أونيو أسبورتيفا فيك المنافس في دوري الدرجة السادسة بـ «ثنائية» سجلها خوليان ألفاريز في الدقائق الأخيرة، ليتقدم إلى الدور الثاني بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ورغم أن أغلبية فرق دوري الدرجة الأولى أجرت تغييرات عديدة على التشكيلة الأساسية أمام فرق الدرجات الأدنى، اعتمد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو على عدد من اللاعبين الذين اعتادوا المشاركة أساسيين في المواجهة التي أقيمت في ضواحي برشلونة.

ولكن حتى بوجود أسماء بحجم ألكسندر سورلوث ورودريجو ريكلمي في التشكيلة الأساسية عانى أتلتيكو على الأرضية الصناعية المبتلة.

واستعان سيميوني بأنطوان جريزمان والقائد كوكي، وألفاريز لهز الشباك في الشوط الثاني.

وبعدما أهدر مارتي ريرا لاعب فيك فرصتين ذهبيتين للتسجيل من هجمتين مرتدتين، تقدم أتلتيكو في النتيجة في الدقيقة 81 من ركلة جزاء نفذها ألفاريز واحتسبها الحكم بعدما تعرض جوليانو سيميوني لعرقلة داخل المنطقة.

وطرد الحكم ألفونس سيني لاعب فيك للاعتراض، بعد احتساب ركلة الجزاء، فيما اختتم ألفاريز التسجيل من هجمة مرتدة في الدقيقة 89.

وينضم أتلتيكو في الدور الثاني إلى جيرونا وفياريال ورايو فايكانو وإسبانيول وإشبيلية وسيلتا فيجو وخيتافي، وتقدمت كل فرق الدرجة الأولى في المسابقة حتى الآن.

وتأجلت سبع مباريات بالمسابقة كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس بسبب الفيضانات التي ضربت فالنسيا وأودت بحياة 158 شخصاً على الأقل.

وتأجلت ست مباريات بكأس الملك إلى الأسبوع المقبل، فيما لم يتحدد موعد إقامة مواجهة ريال سوسيداد أمام إسبانيول في أليكانتي.