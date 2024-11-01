الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أندية إسبانيا تجمع الأموال لضحايا الفيضانات

أندية إسبانيا تجمع الأموال لضحايا الفيضانات
1 نوفمبر 2024 11:09

 
مدريد (رويترز)

أخبار ذات صلة
60 مليون يورو تفجر أزمة في برشلونة!
ميلان يفتح ذراعيه لـ «طريد» برشلونة!


تساعد رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وفرقها على جمع الأموال لمصلحة الصليب الأحمر لدعم المتضررين من الفيضانات التي أودت بحياة 158 شخصاً على الأقل في إسبانيا، من خلال الإعلان عن حملة أثناء بث مباريات الجولة المقبلة، ومن خلال حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الرابطة في بيان: «تقدم كرة القدم الاحترافية في إسبانيا تعازيها وتبدي تضامنها مع أسر الضحايا والمفقودين».
وأعلن ريال مدريد التعاون مع الصليب الأحمر والتبرع بمليون يورو «1.09 مليون دولار».
وأضاف بطل إسبانيا «أطلقت مؤسسة ريال مدريد والصليب الأحمر حملة جمع أموال لدعم المتضررين من العاصفة، وقرر النادي دعم هذه الحملة بمليون يورو لمساعدة الأسر العديدة التي تمر بوضع حرج وتحتاج كل مساعدتنا وتضامننا».
وبعدما أرجأ الاتحاد الإسباني للعبة سبع مباريات بكأس الملك، وكل اللقاءات التي كانت مقررة في فالنسيا خلال الأيام المقبلة، طالب منظمي الدوري بالوقوف دقيقة، حداداً على الضحايا قبل المباريات.
وتأجلت 6 مباريات بكأس الملك إلى الأسبوع المقبل، فيما لم يتحدد موعد إقامة مواجهة ريال سوسيداد أمام إسبانيول في أليكانتي.
وطالبت رابطة الدوري عشر فرق في الدرجتين الأولى والثانية تأثرت بالفيضانات بتقديم مقترح بحلول يوم الثلاثاء المقبل، بشأن موعد إقامة المباريات.
ويشمل قرار تأجيل المباريات مواجهة فالنسيا أمام ضيفه ريال مدريد وفياريال ضد رايو فايكانو.

الدوري الإسباني
الليجا
إسبانيا
ريال مدريد
فالنسيا
كأس إسبانيا
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية
الرياضة
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية
اليوم 12:20
حمد الشرقي: علم الإمارات رمز الهوية الوطنية الأول
علوم الدار
حمد الشرقي: علم الإمارات رمز الهوية الوطنية الأول
اليوم 13:01
11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر
اقتصاد
11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر
اليوم 12:54
النائب العام للدولة: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة
علوم الدار
النائب العام للدولة: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة
اليوم 12:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©