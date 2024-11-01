أندية إسبانيا تجمع الأموال لضحايا الفيضانات



مدريد (رويترز)



تساعد رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم وفرقها على جمع الأموال لمصلحة الصليب الأحمر لدعم المتضررين من الفيضانات التي أودت بحياة 158 شخصاً على الأقل في إسبانيا، من خلال الإعلان عن حملة أثناء بث مباريات الجولة المقبلة، ومن خلال حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الرابطة في بيان: «تقدم كرة القدم الاحترافية في إسبانيا تعازيها وتبدي تضامنها مع أسر الضحايا والمفقودين».

وأعلن ريال مدريد التعاون مع الصليب الأحمر والتبرع بمليون يورو «1.09 مليون دولار».

وأضاف بطل إسبانيا «أطلقت مؤسسة ريال مدريد والصليب الأحمر حملة جمع أموال لدعم المتضررين من العاصفة، وقرر النادي دعم هذه الحملة بمليون يورو لمساعدة الأسر العديدة التي تمر بوضع حرج وتحتاج كل مساعدتنا وتضامننا».

وبعدما أرجأ الاتحاد الإسباني للعبة سبع مباريات بكأس الملك، وكل اللقاءات التي كانت مقررة في فالنسيا خلال الأيام المقبلة، طالب منظمي الدوري بالوقوف دقيقة، حداداً على الضحايا قبل المباريات.

وتأجلت 6 مباريات بكأس الملك إلى الأسبوع المقبل، فيما لم يتحدد موعد إقامة مواجهة ريال سوسيداد أمام إسبانيول في أليكانتي.

وطالبت رابطة الدوري عشر فرق في الدرجتين الأولى والثانية تأثرت بالفيضانات بتقديم مقترح بحلول يوم الثلاثاء المقبل، بشأن موعد إقامة المباريات.

ويشمل قرار تأجيل المباريات مواجهة فالنسيا أمام ضيفه ريال مدريد وفياريال ضد رايو فايكانو.