الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية
1 نوفمبر 2024 12:20

سطع نجم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منذ انطلاقها وحققت حضوراً عالمياً ومكانة متميزة لدى الرياضيين وجمهور رياضة الجوجيتسو من شتى أنحاء العالم، وتربعت على عرش البطولات العالمية في تسليط الضوء على المواهب المتميزة والأجيال القادمة من أبطال الجوجيتسو، وواظبت على تكريم الأبطال المتميزين ومنحهم منصة عالمية تحتضن تألقهم في قلب أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية. 



 

 

وينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو النسخة السادسة عشرة من البطولة خلال الفترة من 6 وحتى 16 نوفمبر المقبل في مبادلة أرينا، حيث تستقبل العاصمة أبوظبي لأول مرّة في تاريخ البطولة أكثر من 9,000 لاعبا ولاعبة من أبرز الأندية والأكاديميات من 137 دولة حول العالم، لتمنحهم فرصة فريدة لاستعراض مهاراتهم، وتعزيز تصنيفهم العالمي، والتنافس على جوائز يفوق مجموعها 3 مليون درهم. 

 

 

 

وتتفرد البطولة بأجواء تنافسية واحترافية رفيعة المستوى لتقدم للمشاركين فرصة حقيقية لصقل موهبتهم وتنميتها. ولطالما شكلت البطولة نقطة انطلاق مهمة نحو الشهرة العالمية للعديد من اللاعبين، حيث ينسب العديد من الأبطال الحاليين الفضل في نجاحهم إلى الخبرات والتجارب التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي واجهوا خلالها أقوى المنافسين في العالم. 

 

 

 

ويمثل التنوع أحد أبرز سمات البطولة، حيث تستقطب مشاركين من خلفيات وثقافات عالمية متعددة ممن يعتمدون أساليب وتقنيات مختلفة في النزال، الأمر الذي يرتقي بمستوى المنافسة ويعزز تبادل الخبرات بين اللاعبين ويسهم في تحفيز الابتكار لديهم، ويجعل البطولة منصة مهمة للغاية للمنافسين ذوي الخبرة والهواة على حد سواء لاستعراض مهاراتهم ومواصلة تطوير مسيرتهم الرياضية. 

أخبار ذات صلة
«فروند الريماس» بطل الفحول في «الشارقة للجواد العربي»
300 لاعب يخوضون «الإمارات للجودو» في بني ياس

وتعليقاً على الاستعدادات لتنظيم النسخة ال16 من البطولة، قال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير البطولة: "تمثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المنصة الأبرز لرياضة الجوجيتسو والتي تستقطب أكبر عدد من الرياضيين من جميع أنحاء العالم. وتشهد البطولة سنوياً إقبالاً متزايداً من نخبة المواهب العالمية الذين يتطلعون لاستعراض مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة وعيش تجربة متكاملة من المنافسة والتشجيع والفعاليات الترفيهية والثقافية، مما يرسخ دور البطولة في تطوير هذه الرياضة وتعزيز التبادل الثقافي من خلالها". 

 

 

 

 

وأضاف: "نسعى لأن تكون نسخة هذا العام من البطولة استثنائية، حيث ستشهد منافسات في مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الناشئين والشباب والهواة والأساتذة والمحترفين وفئة الباراجوجيتسو لأصحاب الهمم. وتختتم البطولة فعالياتها في 17 نوفمبر بحفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو التي تكرم إنجازات أفضل الرياضيين والأندية في رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي". 





وتواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مسيرتها في إرساء معايير تنظيم أكبر بطولات الجوجيتسو على المستوى العالمي، وتجمع نخبة من الرياضيين المحترفين والنجوم الصاعدين من 137 دولة، مما يساهم في تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز الرياضي. ولا تقتصر أهمية هذه البطولة على رسم ملامح مستقبل رياضة الجوجيتسو، بل تساهم أيضاً في تنمية أجيال جديدة من الأبطال، بما يضمن استمرار نمو هذه الرياضة وحضورها البارز على الساحة الدولية. 

"مادة إعلانية"

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
الجوجيتسو
الإمارات
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية
الرياضة
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية
اليوم 12:20
11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر
اقتصاد
11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر
اليوم 12:54
النائب العام للدولة: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة
علوم الدار
النائب العام للدولة: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة
اليوم 12:53
جرحى جراء إطلاق نار في مدينة غرب فرنسا
الأخبار العالمية
جرحى جراء إطلاق نار في مدينة غرب فرنسا
اليوم 12:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©