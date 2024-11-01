بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية

سطع نجم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منذ انطلاقها وحققت حضوراً عالمياً ومكانة متميزة لدى الرياضيين وجمهور رياضة الجوجيتسو من شتى أنحاء العالم، وتربعت على عرش البطولات العالمية في تسليط الضوء على المواهب المتميزة والأجيال القادمة من أبطال الجوجيتسو، وواظبت على تكريم الأبطال المتميزين ومنحهم منصة عالمية تحتضن تألقهم في قلب أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية.









وينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو النسخة السادسة عشرة من البطولة خلال الفترة من 6 وحتى 16 نوفمبر المقبل في مبادلة أرينا، حيث تستقبل العاصمة أبوظبي لأول مرّة في تاريخ البطولة أكثر من 9,000 لاعبا ولاعبة من أبرز الأندية والأكاديميات من 137 دولة حول العالم، لتمنحهم فرصة فريدة لاستعراض مهاراتهم، وتعزيز تصنيفهم العالمي، والتنافس على جوائز يفوق مجموعها 3 مليون درهم.

وتتفرد البطولة بأجواء تنافسية واحترافية رفيعة المستوى لتقدم للمشاركين فرصة حقيقية لصقل موهبتهم وتنميتها. ولطالما شكلت البطولة نقطة انطلاق مهمة نحو الشهرة العالمية للعديد من اللاعبين، حيث ينسب العديد من الأبطال الحاليين الفضل في نجاحهم إلى الخبرات والتجارب التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي واجهوا خلالها أقوى المنافسين في العالم.

ويمثل التنوع أحد أبرز سمات البطولة، حيث تستقطب مشاركين من خلفيات وثقافات عالمية متعددة ممن يعتمدون أساليب وتقنيات مختلفة في النزال، الأمر الذي يرتقي بمستوى المنافسة ويعزز تبادل الخبرات بين اللاعبين ويسهم في تحفيز الابتكار لديهم، ويجعل البطولة منصة مهمة للغاية للمنافسين ذوي الخبرة والهواة على حد سواء لاستعراض مهاراتهم ومواصلة تطوير مسيرتهم الرياضية.

وتعليقاً على الاستعدادات لتنظيم النسخة ال16 من البطولة، قال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير البطولة: "تمثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المنصة الأبرز لرياضة الجوجيتسو والتي تستقطب أكبر عدد من الرياضيين من جميع أنحاء العالم. وتشهد البطولة سنوياً إقبالاً متزايداً من نخبة المواهب العالمية الذين يتطلعون لاستعراض مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة وعيش تجربة متكاملة من المنافسة والتشجيع والفعاليات الترفيهية والثقافية، مما يرسخ دور البطولة في تطوير هذه الرياضة وتعزيز التبادل الثقافي من خلالها".

وأضاف: "نسعى لأن تكون نسخة هذا العام من البطولة استثنائية، حيث ستشهد منافسات في مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الناشئين والشباب والهواة والأساتذة والمحترفين وفئة الباراجوجيتسو لأصحاب الهمم. وتختتم البطولة فعالياتها في 17 نوفمبر بحفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو التي تكرم إنجازات أفضل الرياضيين والأندية في رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي".















وتواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مسيرتها في إرساء معايير تنظيم أكبر بطولات الجوجيتسو على المستوى العالمي، وتجمع نخبة من الرياضيين المحترفين والنجوم الصاعدين من 137 دولة، مما يساهم في تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي مركزاً عالمياً للتميز الرياضي. ولا تقتصر أهمية هذه البطولة على رسم ملامح مستقبل رياضة الجوجيتسو، بل تساهم أيضاً في تنمية أجيال جديدة من الأبطال، بما يضمن استمرار نمو هذه الرياضة وحضورها البارز على الساحة الدولية.





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