ميلان يفتح ذراعيه لـ «طريد» برشلونة!

أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ إقالة الإسباني تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة بنهاية الموسم الماضي، وتعيين الألماني هانسي فليك بدلاً منه، على رأس القيادة الفنية لـ «البارسا»، يعيش «طريد البلاوجرانا» فترة هدوء مع أسرته الصغيرة، بعد أن صرح بأنه بحاجة للراحة لموسم على الأقل.

ورغم ذلك تنهال العروض على تشافي بين الحين والآخر، من كل مكان، بداية من السد القطري الفريق الذي لعب له وتولى تدريبه قبل توليه مهمة تدريب برشلونة، ومروراً بروما الإيطالي الذي عرض عليه تدريب الفريق، بعد إقالة دانييلي دي روسي لسوء النتائج، ولكن كانت إجابة تشافي بالرفض، وانتهاءً بمانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أجرى اتصالات معه مؤخراً، لكي يخلف الهولندي إيريك تن هاج الذي تمت إقالته من تدريب «الشياطين الحمر»، ولكن المدرب الإسباني استمر على رفضه العمل هذا الموسم، واتجه «اليونايتد» إلى التعاقد مع البرتغالي روبين أموريم المدير الفني لسبورتنج لشبونة.

الجديد الذي كشف عنه موقع «جول العالمي» بنسخته الفرنسية، أن نادياً إيطالياً آخر، هو إيه سي ميلان، أبدى اهتماماً كبيراً بالحصول على خدمات تشافي، في حالة إمكانية تخلصه من المدير الفني باولو فونسيكا الذي يواجه ضغوطاً شديدة في «سان سيرو».

غير أن الموقع أكد أن احتمال موافقة تشافي على عرض ميلان ضعيف جداً، مثلما رفض من قبل عرض «ذئاب» روما.

وقال الموقع إن تشافي ملتزم على ما يبدو بالعهد الذي قطعه على نفسه بأخذ راحة لمدة موسم على الأقل، قبل أن يفكر في العودة إلى التدريب مرة أخرى، حتى يمكنه قضاء أطول وقت ممكن مع أسرته الصغيرة.