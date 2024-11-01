الإمارات «الأولى عربياً» في «الألعاب العالمية»



المنامة (الاتحاد)



رفعت الإمارات حصادها إلى 47 ميدالية، في ختام دورة الألعاب المدرسية العالمية بالبحرين، وتوزعت بين 17 ذهبية و15 فضية و15 برونزية، لتتصدر المنتخبات العربية المشاركة، وتأتي في الترتيب التاسع عالمياً بجدول الترتيب العام من بين 71 دولة، ويعد الإنجاز تاريخياً وغير مسبوق في الدورة، وبالنسبة لترتيب بقية المنتخبات العربية جاءت المغرب عاشراً، والجزائر «12»، والبحرين «13»، والسعودية «25»، والكويت «36»، وقطر «37»، ومصر «38».

وأضاف وفد الإمارات الذي شارك بـ 112 لاعباً ولاعبة في 14 رياضة 13 ميدالية في اليوم الختامي في القوس والسهم والريشة الطائرة، والبارابادمنتون.

وتمكن منتخب القوس والسهم من حصد 13 ميدالية في اليوم الختامي للدورة، بعدما نجح في إضافة 5 ميداليات «3 ذهبيات، وفضية، وبرونزية».

وتُوج القوس والسهم بالميدالية الذهبية، في الفرقي قوس مركب عن طريق عبدالله المنصوري وعلي الكتبي ومنصور الكعبي، وذهبية الفرقي مختلط قوس مركب، وحققها عبدالله المنصوري وسارة المازمي، كما انتزع عبدالله المنصوري الميدالية الذهبية لمسابقة الفردي قوس مركب لفئة الشباب، وأحرزت سارة المازمي «الفضية» في القوس المركب لفئة الشابات، فضلاً عن «البرونزية» لمسابقة الفرقي قوس أولمبي، ونالها خليفة الكعبي وسالم الكعبي وحسن الرئيسي.

وفي مسابقة المختلط، حققت الإمارات الميدالية الذهبية لمسابقة القوس الأوليمبي، عبر حسن الرئيسي «غير محتسبة ضمن الترتيب العام»، بجانب فضية لعبدالله المنصوري، وبرونزية لسارة المازمي لفئة القوس مركب.

وبدوره، تألق منتخب الريشة الطائرة الذي حلق عالياً في أجواء الدورة، مسجلاً ذهبية مسابقة زوجي الرجال، من نصيب ديف آيابان وديرين آيابان، وفضية مسابقة زوجي الرجال لديف فيشنو وبهارات لطيش، وبرونزية مسابقة الفرق المختلطة، لميشا خان، تابيا خان، مادوميثا، ساكشي بركاش، ديف فيشنو، بهارات لطيش، ديف آيابان، ديرين آيابان.



بجانب فضية زوجي السيدات لميشا خان، تابيا خان، وبرونزية فردي السيدات، وحققتها مادوميثا، وبرونزية الزوجي المختلط وحققها ديرين آيابان وتابيا خان، وفاز لاعب منتخب البارابادمنتون سنان أصف بالذهبية ليكون «المعدن الأصفر» مسك ختام المنافسات.

وبهذه النتائج غير المسبوقة، يعود الوفد الإمارات برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، إلى أرض الوطن ظافراً بإنجاز يتحقق للمرة الأولى، وهي خطوة كبيرة قطعتها الرياضة المدرسية على طريق التطور، بحكم أنها الرافد والممول الرئيس لرياضة الإمارات بأبطال المستقبل.