«أبوظبي للشطرنج» يتوج الفائزين في «المخضرمين»



أبوظبي (وام)



اختتم نادي أبوظبي للشطرنج، منافسات بطولته الثانية للاعبين المخضرمين، والتي خصصها للشطرنج الخاطف، وشارك فيها نخبة من لاعبيه السابقين أصحاب الإنجازات.

وأحرز المركز الأول اللاعب فيصل كشواني، وجاء ثانياً علي عبد الخالق، وثالثاً إبراهيم محمد، ورابعاً غانم كشواني.

توج الفائزين يوسف أحمد باصليب، الأمين العام لناي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.من جانب آخر، أعلن النادي أنه سيغلق باب التسجيل للمشاركة في البطولة الدولية للشطرنج الخاطف 8 نوفمبر الجاري، على أن تقام المنافسات 9 و10 من الشهر ذاته، وذلك بالتعاون مع المركز الهندي الإسلامي في أبوظبي.

وتقام البطولة لفئة الناشئين أقل من 16 عاماً في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تقام البطولة المفتوحة لمختلف الأعمار، عبر النظام السويسري من خلال 9 جولات.