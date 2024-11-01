إعلان مواعيد «3 جولات» في «أدنوك للمحترفين»

معتز الشامي (أبوظبي)



حددت رابطة المحترفين مواعيد 3 جولات من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي «التاسعة والعاشرة والحادية عشرة»، في ديسمبر ويناير المقبلين، حيث تشهد «الروزنامة» الدولية للأندية والمنتخب ازدحاماً وضغطاً للمباريات، خلال الفترة نفسها، خاصة أن «الأبيض» يشارك في كأس الخليج بالكويت، والتي تنطلق 21 ديسمبر.

ووفق ما أعلنت «رابطة المحترفين»، تقام الجولة التاسعة 7 و8 ديسمبر، على أن تكون مواعيد المباريات الأولى فيها في الساعة الرابعة والنصف مساءً، بينما المباريات الثانية في الساعة السابعة والنصف مساءً، وفق التوقيت الشتوي.

ويشهد 11 ديسمبر إقامة المباراة المؤجلة بين كلباء والعين، والتي تم تأجيلها من الجولة الثالثة للدوري، وتنطلق في الساعة السابعة والنصف مساءً على استاد كلباء.

وتقام الجولة العاشرة 15و16و17 ديسمبر، وذلك قبل دخول المنتخب معسكره التحضيري للمشاركة في كأس الخليج، وتشهد الجولة قمم و«ديربيات» مثيرة، تجمع الأولى بين الشارقة والوحدة 15 ديسمبر، فيما يحل العين ضيفاً على الجزيرة 16 من الشهر نفسه، ويلتقي شباب الأهلي والوصل في «ديربي دبي» 17 ديسمبر.

وبعدها يتوقف الدوري لمشاركة «الأبيض» في المحفل الخليجي، على أن يعود في العام الجديد، ليشهد إقامة الجولة الحادية عشرة 6 و7 يناير المقبل، وتشهد قمة العين والشارقة على استاد هزاع في اليوم الأول من الجولة، بينما يشهد اليوم الثاني للجولة نفسها «ديربي» شباب الأهلي والنصر.