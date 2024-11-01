الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إعلان مواعيد «3 جولات» في «أدنوك للمحترفين»

إعلان مواعيد «3 جولات» في «أدنوك للمحترفين»
1 نوفمبر 2024 12:15

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي: علم الإمارات رمز الهوية الوطنية الأول
«فروند الريماس» بطل الفحول في «الشارقة للجواد العربي»


حددت رابطة المحترفين مواعيد 3 جولات من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي «التاسعة والعاشرة والحادية عشرة»، في ديسمبر ويناير المقبلين، حيث تشهد «الروزنامة» الدولية للأندية والمنتخب ازدحاماً وضغطاً للمباريات، خلال الفترة نفسها، خاصة أن «الأبيض» يشارك في كأس الخليج بالكويت، والتي تنطلق 21 ديسمبر.
ووفق ما أعلنت «رابطة المحترفين»، تقام الجولة التاسعة 7 و8 ديسمبر، على أن تكون مواعيد المباريات الأولى فيها في الساعة الرابعة والنصف مساءً، بينما المباريات الثانية في الساعة السابعة والنصف مساءً، وفق التوقيت الشتوي.
ويشهد 11 ديسمبر إقامة المباراة المؤجلة بين كلباء والعين، والتي تم تأجيلها من الجولة الثالثة للدوري، وتنطلق في الساعة السابعة والنصف مساءً على استاد كلباء.
وتقام الجولة العاشرة 15و16و17 ديسمبر، وذلك قبل دخول المنتخب معسكره التحضيري للمشاركة في كأس الخليج، وتشهد الجولة قمم و«ديربيات» مثيرة، تجمع الأولى بين الشارقة والوحدة 15 ديسمبر، فيما يحل العين ضيفاً على الجزيرة 16 من الشهر نفسه، ويلتقي شباب الأهلي والوصل في «ديربي دبي» 17 ديسمبر.
وبعدها يتوقف الدوري لمشاركة «الأبيض» في المحفل الخليجي، على أن يعود في العام الجديد، ليشهد إقامة الجولة الحادية عشرة 6 و7 يناير المقبل، وتشهد قمة العين والشارقة على استاد هزاع في اليوم الأول من الجولة، بينما يشهد اليوم الثاني للجولة نفسها «ديربي» شباب الأهلي والنصر.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كأس الخليج
العين
كلباء
الشارقة
الوحدة
الجزيرة
شباب الأهلي
الوصل
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية
الرياضة
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية
اليوم 12:20
حمد الشرقي: علم الإمارات رمز الهوية الوطنية الأول
علوم الدار
حمد الشرقي: علم الإمارات رمز الهوية الوطنية الأول
اليوم 13:01
11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر
اقتصاد
11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر
اليوم 12:54
النائب العام للدولة: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة
علوم الدار
النائب العام للدولة: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة
اليوم 12:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©