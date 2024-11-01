الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

300 لاعب يخوضون «الإمارات للجودو» في بني ياس

300 لاعب يخوضون «الإمارات للجودو» في بني ياس
1 نوفمبر 2024 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي: علم الإمارات رمز الهوية الوطنية الأول
«فروند الريماس» بطل الفحول في «الشارقة للجواد العربي»


تنطلق صباح السبت، بصالة اتحاد الجودو الجديدة في بني ياس شرق، بطولة الإمارات لفئات الشباب والشابات والناشئين والناشئات من المواطنين والمقيمين، الذكور والإناث.
تشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 300 لاعب ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة، ممثلة في أندية النصر، والشارقة الرياضي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وكلباء، والفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان، وأكاديميات نوجيرا، وماترنا، وأوليمبيكس، بجانب أندية الشارقة لرياضة المرأة، والشارقة لرياضة المرأة بالمنطقة الشرقية، والفجيرة لرياضة المرأة.
ويتابع المنافسات الجهاز الفني للمنتخبات العمرية، بهدف انتقاء افضل العناصر الواعدة، دعماً للمنتخبات العمرية التي تستعد للمشاركات العربية والخليجية والآسيوية القادمة.
وقال محمد بن ثعلوب الدرعي: «إن انطلاقة الموسم الجديد شهدت ميلاد العديد من الواعدين من الجنسين، بعد أن حرصت اللجنة الفنية على برمجه المنافسات، بما لا يتعارض مع الفعاليات الرياضية والتوقيت الدراسي، بما يضمن الاستقرار الأكاديمي للاعبين المسجلين من الطلاب والطالبات، من منطلق حرص مجلس الإدارة على مستقبل جيل الغد الصاعد».
وأضاف: «راعت برمجه المنافسات المحلية فعاليات الاتحادات الرياضية والمناسبات الوطنية المختلفة، وفترات المعسكرات المحلية والخارجية، بما لا ينعكس على مستقبل الأبناء».
وتمت إجراءات الميزان الرسمي بصالة الاتحاد في بني ياس، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، حسب بنود اللائحة الفنية للبطولة التي حددت مشاركة الفئات العمرية بوجود 4 لاعبين، من بينهم 3 مواطنين ومقيم، مع إمكانية أن تكون المشاركة للاعبين الأربعة من المواطنين.

الإمارات
أبوظبي
بني ياس
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية
الرياضة
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية
اليوم 12:20
حمد الشرقي: علم الإمارات رمز الهوية الوطنية الأول
علوم الدار
حمد الشرقي: علم الإمارات رمز الهوية الوطنية الأول
اليوم 13:01
11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر
اقتصاد
11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر
اليوم 12:54
النائب العام للدولة: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة
علوم الدار
النائب العام للدولة: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة
اليوم 12:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©