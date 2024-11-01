300 لاعب يخوضون «الإمارات للجودو» في بني ياس



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق صباح السبت، بصالة اتحاد الجودو الجديدة في بني ياس شرق، بطولة الإمارات لفئات الشباب والشابات والناشئين والناشئات من المواطنين والمقيمين، الذكور والإناث.

تشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 300 لاعب ولاعبة من الفئات العمرية المختلفة، ممثلة في أندية النصر، والشارقة الرياضي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وكلباء، والفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان، وأكاديميات نوجيرا، وماترنا، وأوليمبيكس، بجانب أندية الشارقة لرياضة المرأة، والشارقة لرياضة المرأة بالمنطقة الشرقية، والفجيرة لرياضة المرأة.

ويتابع المنافسات الجهاز الفني للمنتخبات العمرية، بهدف انتقاء افضل العناصر الواعدة، دعماً للمنتخبات العمرية التي تستعد للمشاركات العربية والخليجية والآسيوية القادمة.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي: «إن انطلاقة الموسم الجديد شهدت ميلاد العديد من الواعدين من الجنسين، بعد أن حرصت اللجنة الفنية على برمجه المنافسات، بما لا يتعارض مع الفعاليات الرياضية والتوقيت الدراسي، بما يضمن الاستقرار الأكاديمي للاعبين المسجلين من الطلاب والطالبات، من منطلق حرص مجلس الإدارة على مستقبل جيل الغد الصاعد».

وأضاف: «راعت برمجه المنافسات المحلية فعاليات الاتحادات الرياضية والمناسبات الوطنية المختلفة، وفترات المعسكرات المحلية والخارجية، بما لا ينعكس على مستقبل الأبناء».

وتمت إجراءات الميزان الرسمي بصالة الاتحاد في بني ياس، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، حسب بنود اللائحة الفنية للبطولة التي حددت مشاركة الفئات العمرية بوجود 4 لاعبين، من بينهم 3 مواطنين ومقيم، مع إمكانية أن تكون المشاركة للاعبين الأربعة من المواطنين.