كيبانو: تعادل الجزيرة أمام بطل الدوري «منصف»



معتصم عبدالله (دبي)



غادر الحسين عموتة، مدرب الجزيرة إلى المغرب، عقب نهاية مباراة فريقه أمام مضيفه الوصل 2-2، على ملعب «زعبيل» في دبي، ضمن «الجولة السابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بالتزامن مع فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية، والتي تُعقب نهاية الجولة الحالية، وتستمر إلى 19 نوفمبر الجاري.

ويخوض «فخر أبوظبي» الذي اكتفى بحصد نقطة بالتعادل أمام الوصل، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، مباراته في الجولة المقبلة للدوري أمام ضيفه عجمان 23 نوفمبر، على استاد محمد بن زايد ضمن «الجولة الثامنة».

وقال عموتة في تعليقه على أداء «فخر أبوظبي»، في المواجهة أمام مضيفه «الإمبراطور»: «خضنا مواجهة صعبة حسب التوقعات المسبقة أمام بطل الدوري وعلى ملعبه، وأعتقد أن القوة الذهنية للفريق مثلت كلمة السر في العودة بنتيجة التعادل في المباراة».

وأضاف:«المباراة كانت جيدة، وصنع الفريقان العديد من الفرص، كما كان المردود الهجومي للفريقين رائعاً، ولذلك، فإن التعادل عادل في اعتقادي».

وأشاد مدرب الجزيرة بأداء حارسي الجزيرة والوصل، وقال: «الحارسان قدما أداءً بطولياً، والتعادل نتيجة مُنصفة»، لافتاً إلى أن «فخر أبوظبي» بدأ في استعادة عافيته، ومؤكداً وجودة مساحة زمنية كافية لتطوير المردود الفني على المستويين الفردي والجماعي.

من جهته، اتفق الفرنسي نيسكينز كيبانو لاعب وسط الجزيرة، مع وصف مدربه لنتيجة التعادل بالمنصفة، وقال: «الفريقان قدما مباراة جيدة، وأظهرنا أداءً متميزاً في الملعب، وكان بالإمكان تقديم فريقي للأفضل لولا الأخطاء غياب التركيز في بعض اللحظات».

وأضاف: «الخروج بنقطة التعادل في مباراة خارج ملعبنا، وأمام بطل الموسم الماضي نتيجة إيجابية، ونركز في كل مباراة على حدة، وعلينا إظهار الأفضل في الجولات المقبلة».