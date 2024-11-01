60 مليون يورو تفجر أزمة في برشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)

لايزال برشلونة يواجه مشكلات تتعلق بتسجيل لاعبيه برابطة الدوري الإسباني، وتزداد المشكلة تعقيداً وتفاقماً عندما يحل شهر يناير القادم، وأقرب اللاعبين المعنيين بالتسجيل، الإسباني داني أولمو الوافد الجديد من لايبزج الألماني، ومواطنه باو فيكتورالصاعد حديثاً من أكاديمية «لاماسيا»، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن المصاب والمنتظر عودته للملاعب مع بداية العام الجديد.

ووقع برشلونة عقداً مع كل من أولمو لاعب الوسط المهاجم، وفيكتور رأس الحربة، ولكن المشكلات المالية التي تواجه النادي تحول دون استمرار تسجيلهما في النصف الثاني من الموسم.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة لن يستطيع تسجيل أولمو وفيكتور مع الفريق بعد 31 ديسمبر القادم، لأن النادي لايملك المال اللازم لذلك، نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وأضافت الصحيفة أن إدارة «البلاوجرانا» تأمل أن تتسلم دفعة جديدة من عقدها مع إحدى شركات الأدوات الرياضية، من أجل معالجة هذا الموقف، ولكن إذا لم يصل المبلغ المطلوب وقيمته 60 مليون يورو قبل يناير القادم على أقصى تقدير، فإن الأمورسوف تتأزم، ولن تكون هناك إمكانية لتسجيل اللاعبين في العام الجديد.

وتابعت الصحيفة: هناك مشكلة أخرى تتعلق بالدنماركي كريستينسن الذي من المنتظر عودته من الإصابة في يناير القادم، ومطلوب تسجيله أيضاً بالنسبة للنصف الثاني من الموسم. وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء اللاعبين تلقوا من قبل تأكيدات بأنه يمكنهم الاستمرار في اللعب، ولكن ذلك لم يحدث، وأصبحت هناك مشكلة حقيقية في نهاية السنة، فإما أن يستمر تسجيل أولمو، أو يحل محله كريستينسن العائد من الإصابة، لأن الأول حصل على موافقة من رابطة الليجا بأن يلعب بدلاً من كريستينسن المصاب لحين عودته، وهاهو في طريقه للعودة، مايجعل برشلونة في موقف صعب.

وبينما يعاني برشلونة جراء هذه المشكلات المالية يستضيف الأحد القادم إسبانيول في الجولة 12للدوري «الليجا»، على أمل تأكيد صدارته للمسابقة، والسعي لتوسيع الفارق بينه وأقرب منافسيه ريال مدريد، ثم يتوجه الفريق إلى بلجراد لمواجهة النجم الأحمرالأربعاء في دوري أبطال أوروبا.