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الرياضة

«فروند الريماس» بطل الفحول في «الشارقة للجواد العربي»

«فروند الريماس» بطل الفحول في «الشارقة للجواد العربي»
1 نوفمبر 2024 12:39

 
الشارقة (الاتحاد)

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شهد ختام «النسخة 18» لمهرجان الشارقة للجواد العربي «السلالة المصرية»، منافسات قوية خلال أشواط البطولات النهائية التي تقاسمت ألقابها المرابط المختلفة.
وأقيمت الفعاليات لمدة يوم بالصالة المغطاة لنادي الشارقة للفروسية والسباق، واشتملت على 4 بطولات «المهرات، الأمهار، الأفراس، والفحول»، بمشاركة 56 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.
وافتتحت الفعاليات «رام الله الفراس» لفراس فؤاد مشعل، بإحرازها اللقب الذهبي للمهرات، تلتها في المركز الثاني ونالت الفضة «دي مؤنسة» لمربط دبي، فيما حصلت على البرونز «الأكزام» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
وحصدت «هلالة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، اللقب الذهبي للأفراس، وحلت في المركز الثاني، ونالت الفضة «مسرة» لبخيت سعيد النوبي، وحصلت على اللقب البرونزي «توينكل توز» للشيخة علياء بن سلطان بن أحمد القاسمي.
وتوشح «دي سدن» لمربط بذهبية الأمهار، وجاء في المركز الثاني، ونال الفضة «الأريام حبيب» لإسطبلات الأريام، فيما حل في المركز الثالث، وحصل على اللقب البرونز «دي سين» لعمار حسين الدرمكي.
واختم الفعاليات «فروند الريماس» لراكان مالك القبيسي، الذي انتزع اللقب الذهبي للفحول، تاركاً الوصافة واللقب الفضي للفحل «شاهد الزبير» لراشد خلف العتيبة، فيما نال اللقب البرونزي «دي تمران» لمربط دبي.

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