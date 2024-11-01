شرطة دبي بطل السلة وتحدي الموانع والدراجات في «ألعاب السيدات»



دبي (الاتحاد)

اختتمت النسخة الثانية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بهدف استقطاب المواهب الرياضية النسائية، ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين أوساط النساء من مختلف الجنسيات والأعمار، وشارك فيها أكثر من 1200 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

وفاز فريق شرطة دبي بلقب بطولة كرة السلة الثلاثية «3×3»، التي أقيمت في نادي النصر، ونال فريق شرطة دبي المركز الأول، بعد تغلبه على بلدية دبي 21-7، وحل جمارك دبي في المركز الثالث، بعد تغلبه على هيئة الطرق والمواصلات 9-3.

وفاز فريق شرطة دبي بالمركزين الأول والثاني في بطولة تحدي الموانع التي أقيمت في ناي جرافيتي بمنطقة القوز، حيث تُوج الفريق المكون من شهد بودبس، ومنى الوري، ولوريدانا نيرودا بالمركز الأول، وتبعه الفريق المكون من فاطمة المري، وشمة المهيري، وعفرا حارب في المركز الثاني، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» المكون من نورة السراح، وميثاء البستكي، وسارة شهادي في المركز الثالث.

وفي سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم في حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي، فازت شيخة عيسى من شرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات، تبعتها عائشة فولاد من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ونادية علي من هيئة الطرق والمواصلات، وفي فئة المقيمات، فازت أولها شيكل من شرطة دبي بالمركز الأول، وتبعتها الليتوانية أكفيل جيدرايتيت من شرطة دبي، والكازاخية موخابات أموتزانوفا من شرطة دبي.

وفي بطولة البولينج التي أقيمت في مركز دبي للبولينج بمنطقة الممزر، فازت في فئة المواطنات زكيه درويش من شرطة دبي، وفي فئة المقيمات، فازت سمانثا شمالي من شرطة دبي، وفي سباق الجري الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي، فازت حصة الجسمي من طيران الإمارات بالمركز الأول في فئة المواطنات، وفي فئة المقيمات، فازت ليزبيث فيرهايدن من شرطة دبي بالمركز الأول، وفي بطولة البادل التي في نادي جست بادل بميناء راشد، فازت مريم مبارك وفاطمة السويدي من شرطة دبي بلقب فئة المبتدئات، وصوفيا جوفوروسا وميا ألفا باكانوت من شرطة دبي بلقب الفئة المتوسطة، وفي بطولة الريشة الطائرة التي أقيمت في نادي النصر، فازت غدير علي بالمركز الأول في فئة المواطنات، وفي فئة المقيمات فازت جيانو مايا بارال من سوق دبي الحرة.

وينظم مجلس دبي الرياضي مراسم حفل تتويج الفائزات في الفئات الفردية والجماعية يوم الأربعاء المقبل في متحف المستقبل بدبي بحضور الجهات المشاركة كافة في الدورة.

وتضمنت الدورة 8 بطولات هي البولينج، الجري، الدراجات الهوائية، البادل، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الموانع، وكرة السلة الثلاثية.