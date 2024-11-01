900 مشارك في كأس السباحة

دبي (وام)



تنطلق يوم السبت كأس السباحة، والتي ينظمها اتحاد السباحة على مدى يومين، بمشاركة 900 سباح وسباحة من 100 جنسية يمثلون 35 نادياً وأكاديمية في الدولة.

تقام البطولة، التي تعد أولى بطولات السباحة التنافسية في الموسم الجديد، في مجمع حمدان الرياضي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومجمع حمدان الرياضي، وبتنظيم شركة إيبيكس الرياضية، الشريك الاستراتيجي لاتحاد السباحة.

وأكد عبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، أن البطولة تستهدف تعزيز فرص التطوير المستمر للسباحين، ودعم مجتمع السباحة، وتعزيز الكفاءة الفنية له.