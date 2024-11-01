دبا والظفرة.. «فض الشراكة» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



تتصدر المواجهة المنتظرة، والتي تجمع دبا وضيفه الظفرة المتنافسين على صدارة «دوري الدرجة الأولى»، أجواء «الجولة الخامسة» والتي تنطلق يوم السبت بإقامة 3 مباريات، تشمل إلى جانب مباراة «النواخذة» و«الفارس»، الذيد ويونايتد، مجد ومصفوت، وتختتم الجولة يوم الأحد بمباريات حتا والإمارات، الجزيرة الحمراء وفليتوود يونايتد، جلف أف سي والعربي، الحمرية والفجيرة.

ويرفع دبا والظفرة، شعار «فض الشراكة» على القمة في مواجهة السبت، على ملعب دبا، بعدما حصد الغريمان العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في ثلاث مباريات في الجولات الماضية، في الوقت الذي يتفوق فيه «النواخذة» بأفضلية الأهداف برصيد 12 هدفاً، مقابل 6 ل «الفارس».

وحصد الظفرة بقيادة مدربه الكرواتي أين هورفات، نقاطه التسع، بالفوز في ثلاث مباريات أمام جلف أف سي 3-0 «بقرار إداري»، ومجد 1-0، والذيد 2-1، فيما حقق «النواخذة» بقيادة الوطني عبدالله مسفر الفوز في مواجهات الحمرية 3-0، جلف يونايتد 3-1، وفليتوود يونايتد 6-0.

من جهته، عزز يونايتد صاحب «المركز الثامن» في «دوري الأولى» برصيد 5 نقاط، والذي يتأهب لمواجهة مضيفه الذيد الليلة، صفوفه بضم لاعب الوسط البرتغالي أدريان سيلفا، اللاعب السابق لنادي الوحدة، ليكون أحد أبرز صفقات اللاعبين الأجانب في الموسم الحالي.

وبدأ الدولي السابق لمنتخب البرتغالي، مشواره مع سبورتينج لشبونة من 2007 إلى 2017، قبل أن ينتقل إلى ليستر سيتي الانجليزي 2017 -2020، وأعير خلال فترة لعبه مع بطل الدوري الممتاز في 2016 إلى موناكو الفرنسي في موسم 2019-2020.

وانتقل سيلفا الدولي السابق لمنتخب البرتغال من 2014 إلى 2018، والمُتوج مع منتخب بلاده بكأس أوروبا 2016، إلى سمبدوريا في أكتوبر 2020 بعقد لمدة عامين، قبل فسخ العقد واللعب مع الوحدة على مدار موسمي 2021- 2022,2022- 2023، وصولاً إلى محطته الحالية مع يونايتد في دوري الدرجة الأولى.

مباريات السبت

دبا – الظفرة 16:45

الذيد – يونايتد 16:45

مجد – مصفوت 16:45

مباريات الأحد

حتا – الإمارات 16:45

الجزيرة الحمراء – فليتوود يونايتد 16:45

جلف أف سي – العربي 16:50

الحمرية – الفجيرة 16:50